Mikk Mägi Vanamehe muusikalist: jäljendame lihtsalt seda, mida teeb Lotte

Vanamehe tegelane jõuab uuel aastal lavadele oma enda muusikaliga. Ühe loojatest Mikk Mägi sõnul on nad tänu võlgu Lotte tegelasele, sest Vanamehele uusi väljundeid otsides, on nad käinud lihtsalt Lotte kandadel.

Vanamehe tegelase ühe looja Mikk Mägi sõnul on Vanamees olnud alati väga musikaalne tegelane. "Muusika on alati olnud Vanamehel veres. Kunagi ammu tegime Eesti Laulu vaheklipid ja seal oli esimene musikaalne number. /.../ Ta on väga tahtnud laulda, aga ei ole lubatud seni laulda," ütles Mägi "Hommik Anuga" stuudios.

Mõte sai alguse, kui Vanamehe loojad võtsid ühendust muusikali libretisti Rein Pakiga ja ütlesid, et neil on plaan teha Vanamehe-maa. "Kõigil toredatel animategelastel on maa. Lottel, pokudel, kõigil on ju oma maa. Ütlesin, et see on suurepärane mõte. Siis nad kirjeldasid, mis seal kõik on. Näiteks karussell, mis ei jäägi kunagi seisma," ütles Pakk ning lisas, et kui jutt läks selle peale, kuidas lapsed, kes karusselli peal lõputult tiirlevad, uusi lapsi kohale meelitavad, jäi plaan seisma.

"Siis ma pakkusin, et teeks etenduse, kus Vanamees teeb Vanamehe-maad. See mõte meeldis kõigile," meenutas Pakk. Mägi sõnul oli see super mõte, sest loojad olid juba aastaid tupikseisus ja ei teadnud, mida tegelasega edasi teha.

Vanamehe rolli hakkab täitma Sepo Seeman. "Meil ei olnudki küsimust selles osas, et kes see teine võiks olla. See tuli kohe nipsust," ütles Mägi. Rein Pakki sõnul piisas ühest pilguheidust Sepule ja asi oli otsustatud.

"Kui kunagi tehti Shreki, siis ma ütlesin produtsendile ka, et ilmselt te tahtsite grimmi arvelt kokku hoida. Midagi väga muutma ei pea ja nüüd on vist sama hetk käes," tõdes Seeman, kelle sõnul on Vanamees väga armas keskmine eesti mees. "Tema põhiline trump, mis ongi väga emotsionaalne, on siirus. Ta on väga siiras. Tal on harukordne võime kanda välja paus. See ei ole üldse lihtne asi laval või multikas teha," selgitas Pakk.

Mägi sõnul on nad Vanamehe tegelasele meediumeid valides jäljendanud lihtsalt seda, mida tehakse Lottega. "Vaatasime, et Lottel on film, siis tegime filmi. Jumala hästi läks. Vaatasime, et Lottel on lauamäng. Tegime lauamängu. Lottel on jäätis. Tegime jäätise. Aitäh, Lotte! Lottel tuli muusikal, meil tuleb muusikal," ütles Mägi.