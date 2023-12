Veriora käsitöötsunfti eestvedaja: maal sind usaldatakse ja aidatakse

Põlvamaa metsade vahel, tillukeses aidas sünnib kohalike nobenäppude käes imeilus käsitöö. End Veriora tsunftiks nimetava koosluse eestvedaja Signe on kuldsete kätega käsitööline ja teha oskab ta kõike — küünaldest ja kinnastest korvide ja kelladeni.

Veriora tsunftis on peale Signe juhendajaid veel. Neid ühendab põhimõte anda edasi oskusi ja kui neid omakorda edasi jagatakse, siis on see tsunftilistele ainult rõõmuks.

Tsunfti loomiseks andis põhjuse Signe elumuutus, kui ta Tartust minema kolis. "Naeran siiamaani, et küll on tore, kui teismelised poisid mind nii kaugele viisid. /.../ Elu linna läks natukene üle pea, aga otsus oli õige ja siin sai elu rööbastesse tagasi. Unistus oli leida vaikne kohakene ja see koht on täiesti ideaalne," selgitas Signe.

Signe viimane töökoht oli Tartus Eesti Töötukassas. Põlvamaale tuli ta ilma sissetulekuta ja alustas nullist. Töötukassa üritustel kohtus Signe ääremaa inimestega, kes kurtsid, et seal ei ole võimalik ellu jääda.

Maal on Signe sõnul hoopis teistsugune elu kui linnas. "Siin sind usaldatakse, aidatakse. Linnas sa sellist abi ei saa. /.../ Lumevangi jäämine mulle meeldib ja on ka võimalus kohe sõber appi kutsuda," naeris Signe.

Elu ääremaal sobib Signele tõesti hästi ja tema käsitöölembus tuleb kindlasti ka kasuks. Ka aida, kus Veriora tsunft peaasjalikult koos käib, on Signe oma kätega sisuliselt põrandast katuseni üles ehitanud.

Lisaks jõuluehetele tehakse tsunftis oma kätega ka toit. "Ikka oma tehtud taigen, oma tehtud siirup taignasse, oma tehtud glasuur. Oma tehtud asjadel on teistsugune tunne sees. See on midagi hästi sooja," ütles Signe.

Kuigi Töötukassa ametilt Signe lahkus, siis Verioras võttis ta kohalikud inimesed, kes oli tööst ilma jäänud, enda tiiva alla. "See oli kuidagi mingi taipamine, et kui alguses sai tsunft loodud käsitööhuviliste koondamiseks, siis üsna pea sai selgeks, et tegemist on hoopis sotsiaalse rühmaga, kellel on raske elus toime tulla. Kellel on igasugused piirangud ja asi hakkas teist rada minema," selgitas Signe.

"Kui nii, siis mõtlesin inimestele võimalusi pakkuda. Esialgu tegevuse näol ja heal juhul sissetulekuni välja," ütles Signe. Nüüdseks on tsunfti elu läinud tagasihoidlikumaks ja ka Signe on kasvanud veidi teises suunas.