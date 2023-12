Tõnu Raadik tegi oma elupäästjatele tänutäheks albumi

Eelmise aasta alguses sai Tõnu Raadik Mehhikos infarkti ning selleks, et kohalik haigla muusikule hädavajaliku südameoperatsiooni teeks, postitas tema kasutütar sotsiaalmeediasse abipalve. Kolme tunniga koguti vajaminev 75 000 eurot kokku ning tänaseks on Raadikul valminud tänuplaat kõigile, kes teda sel kriitilisel ajal aitasid.

"Mul läheb hästi," vastas näitleja ja helilooja Tõnu Raadik küsimusele, mida tema käest viimasel ajal kõige rohkem küsitakse. "Enam suuremat ime pole minu jaoks olemas, kui teadmine, et inimesed meie ümber on nii head."

"Mõtlesin, et mida ma omalt poolt saaksin teha kõigile neile, kes mu elu päästsid. Ma ei oska midagi muud, kui pilli mängida ja muusikat teha. Muusika kaudu saaksin ma midagigi inimestele tagasi anda. Seepärast mõtlesingi teha tänuplaadi, mis on nüüdseks valmis saanud. See võttis küll kaua aega, sest ma tegin seda mitu korda ümber, aga on ikkagi valmis saanud."

Raadiku sõnul on plaadil kõik uued lood. "Lugusid on mul tänaseks tehtud kolme plaadi jagu, millest ma siis valisin välja ühe plaadi materjali."

"Minu meelest on mu muusika nüüd täiesti teistsugune," ütles Raadik. "See on troopilisem, sest muusikamaailmast, mille teiselt poolt ookeani Ladina-Ameerikas avastasin, ei teadnud ma mitte midagi. Mehhiko reisist alates olen sellesse muusikasse armunud ja kõik mu praegune muusika on sellest maailmast mõjutatud. Muusika on teistsuguse rütmika ja vaimsusega, see on plastilisem kui mu muusika varem oli. Pühendan oma muusika kõigile neile inimestele, tänu kellele olen ma praegu elus."

Esmaesitlus Raadiku värskelt albumilt "Lilleväljade suvi"