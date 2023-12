Psühholoog: jõulustress tekib ebarealistlikult planeeritud ajakavast

"Pühade aeg tundub inimestele nii pingeline, sest meil on sageli ebarealistlikud ootused," ütles psühholoog Ülli Kukumägi. "Kui meil poleks ettekujutust, missugune see aeg välja peaks nägema, siis poleks ka pettumusi."

Psühholoogi sõnul ei suuda me aga kunagi kõiki faktoreid kontrollida. "Koolivaheaeg algab, inimesed on väsinud, meil on külm, väljas on pime, lõputu kinkide ostmine," loetles Kukumägi põhjuseid, millest igaüks võib meis stressi tekitada.

"Elu näitab ka, et enamik inimesi ei ole saadud kinkide üle rõõmsad. Seega võiks kokku leppida, et teeme kingituse mingi konkreetse summa eest või lähme hoopis kõik koos välja. Võib-olla on lahenduseks idee, et iga täiskasvanud inimene teeb iseendale kingituse?"

Kukumägi toonitas, et jõulud on oma olemuselt rahupüha. "See ei ole ju jaanipäev. Võtke aeg maha," lisas ta.

"Ebarealistlik ajakava, et kõigepealt jookseme minu vanemate juurde ja siis jookseme sinu vanemate juurde, tekitab stressi. Mitte midagi ei ole kivisse raiutud. Me saame ju kõike seda ise muuta," ütles Kukumägi. "Kõige väärtuslikum on ju minu aeg ja kui ma nüüd pean seda aega andma või kasutama ebamõistlikult, siis see on ju kuritegu iseenda vastu. Kui ma ikka ei taha kellegagi ühes lauas istuda, siis ilmselt see teine inimene ka ei taha seda ning miks me siis ikka igal aastal istume? Leiame äkki mingi teise lahenduse."

Kukumägi sõnul on inimestel suhtumine, et kõik oli, on ja jääb, aga elu muutub ju kahjuks pidevalt. "Muudatused ei ole halvad, sõltub, kuidas me seda interpreteerime. Kindlasti võiks enda jaoks läbi mõelda, kes on oluline ja mis on oluline ning nendega, mis ja kes pole niivõrd olulised, tegeleme pikema aja jooksul, mitte ei topi kõike ühe päeva peale. Stress tekib ju siis, kui me pole aega realistlikult planeerinud."

"Kõige tähtsam soovitus pühade stressiga toime tulemiseks on teha endale realistlik ajakava," julgustas Kukumägi. "Kingid ostan sellel päeval, kalkuni teisel, et mul ei kuhjuks kõik viimasele päevale. Jagage ülesanded omavahel ära, üksi ei peagi kõike jõudma. Inimestele tegelikult meeldib, kui neil on ka midagi teha ja nad saavad aidata."