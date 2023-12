Sõnause sõnasaak: ökopete, ebaelu, kooskond, uitpuit ja klaara-plaara

"Üleskutse oli lai, pakkuda uusi rohesõnu," ütles Sõnause korraldaja Ede Schank Tamkivi. "Kuna käimas on rohepööre, siis tahtsime aidata inimestel kõigest sellest lihtsamate sõnadega rääkida. Pakkusime omalt poolt välja ka näidissõnu, millele sai uusi vasteid välja mõelda. Ülekaalukalt kõige rohkem sai vasteid sõna kuivkäimla, millel seni oli justkui negatiivne tähendus ja mille all mõeldi enamasti külma ja haisvat kohta kuskil majast kaugel, mida ta aga ammu enam ei pruugi olla."

Tamkivi sõnul osalesid inimesed konkursil väga aktiivselt. "Eestlased on väga aktiivsed sõnameistrid. Lõppvooru valis professionaalne žürii 57 sõna, mille hulgast said hääletajad oma lemmiku valida."

"Sõnause üks väljakutse on ka see, et kuigi sõnal on juba eestikeelne vaste olemas, ei tähenda see, et ei võiks välja pakkuda veel paremaid sõnu, sünonüüme ja alternatiive. Oleme tähele pannud, et lühikesed, vaimukad ja natuke naljakad sõnad lähevad käibele."

Mõned näited konkursile esitatud sõnadest:

Ökopete ehk rohepesu.

Ebaelu ehk mulje suurepärasest elust, mida inimesed näitavad sotsiaalmeedias.

Kooskond ehk sooneutraalne sõna meeskond ja naiskond asemel.

Uitpuit ehk randa uhutud puit, vaste inglise keelsele sõnale driftwood.

Klaara-plaara ehk klaas- ja plasttaara.

Digikelts ehk aastate jooksul tekkinud digiprügi.

Võidusõnad kuulutatakse välja 8. detsembril, keelemees Johannes Aaviku sünniaastapäeval.