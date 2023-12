ERR avalikustab kõik Eesti Laul 2024 võistluslood ja videod

"Eesti Laul saab sel aastal eriti hoogsa alguse, kus esmalt esitleme lugusid rahvusringhäälingu uues mobiiliäpis Eesti Raadio ning õhtul jõuavad esmakordselt vaatajate ette kõik artistide poolt loodud muusikavideod. Tegemist on tõelise muusikapeoga, kus avastamist jagub hommikust õhtuni nii silmale kui kõrvale," selgitas elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi.

Eesti Laul 2024 astub võistlustulle 20 laulu, neist viiel on finaalikoht juba olemas ning 15 lähevad Tartus toimuvas poolfinaalis püüdma teist viit pääset lõppvõistlusele.

ETV saates "Eesti Laul 2024. Start" saab kell 20 lisaks muusikavideotele lähemalt tuttavaks ka kõikide tänavuste võistlejatega, nii finalistide kui ka poolfinalistidega. Alates reede õhtust on kõik muusikavideod täispikkuses vaadatavad Jupiteris.

Eesti Laulu poolfinaal toimub 20. jaanuaril Tartus, piletid kontserdile on juba müügis Piletilevis. Finaal toimub Tallinnas, Tondiraba jäähallis 17. veebruaril. Eesti Laulu juhivad Grete Kuld ja Tõnis Niinemets.

Eesti Laul 2024 finalistid (tähestikulises järjekorras):

Brother Apollo "Bad Boy"

Autorid: Erkki Sippel, Joseph Miettinen, Iiro Grönroos, Anu Volmer

Carlos Ukareda "Never Growing Up"

Autorid: Carlos Ukareda, Steven Ilves

Daniel Levi "Over the Moon"

Autorid: Daniel Levi Viinalass, Victor Crone, Vallo Kikas

Nele-Liis Vaiksoo "Käte ümber jää"

Autorid: Peter Põder, Allan Kasuk, Nele-Liis Vaiksoo, Marek Sadam

Uudo Sepp, Sarah Murray "Still Love"

Autorid: Liis Hainla, Uudo Sepp, Joel Sundkvist, Aleksi Wiklund



Eesti Laul 2024 poolfinalistid (tähestikulises järjekorras):

5MIINUST x Puuluup "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

Autorid: korea, kohver, lancelot, päevakoer, Marko Veisson, Ramo Teder, Kim Wennerström

Anet Vaikmaa "Serotoniin"

Autor: Sven Lõhmus

Antsud "Vetevaim"

Autorid: Aile Alveus, Antsud

Cartoon, Ewert Sundja "Oblivion"

Autorid: Joosep Järvesaar, Hugo Martin Maasikas, Ewert Sundja

Cecilia "FOMO"

Autorid: Cecilia-Martina Mägi, Sander Sadam, Liis Hainla

Ewert and The Two Dragons "Hold Me Now"

Autorid: Ewert Sundja, Erki Pärnoja, Ivo Etti, Kristjan Kallas

INGA "No Dog On a Leash"

Autorid: Inga Tislar, Markus Palo

Ingmar "Dreaming"

Autor: Ingmar Erik Kiviloo

Laura "Here's Where I Draw the Line"

Autorid: Laura Põldvere, Johannes Lõhmus

OLLIE "My Friend"

Autor: Oliver Mazurtšak

Peter Põder "Korra veel"

Autor: Peter Põder

Silver Jusilo "Lately"

Autorid: Silver Jusilo, Markus Palo

Sofia Rubina "Be Good"

Autorid: Jason Hunter, Robert Stanley Montes, Renae Rain

Traffic "Wunderbar"

Autorid: Stig Rästa, Silver Laas

YONNA "I Don't Know About You"

Autorid: Johanna Eendra, Jakob Kaarma, Semjon Greef



Eesti Rahvusringhäälingu uue mobiiliäpi Eesti Raadio saab alla laadida Google Play'st ja App Store'st. Rakenduse leiab otsingusõnaga "ERR Eesti Raadio".