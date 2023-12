Õed Kajud tegid õpilasleiutajate konkursil puhta töö

"Mul on palju riideid, mis mulle meeldivad, aga paljudel neil pole taskuid," ütles Inger Hermia Kaju, kes saavutas õpilasleiutajate konkursil 4.-6. klasside kategoorias 1. koha. "Siis mõtlesingi, et leiutan midagi, mis selle probleemi lahendaks. Taskud kinnituvad trukkidega riideesemete külge ja neid saab juurde lisada nii palju, kui sul vaja on."

"Mulle tundub, et kõige rohkem leiutatakse esimeses kooliastmes ja vahepeal mõeldakse, et see leiutamine on nii mõttetu, aga gümnaasiumis tuleb leiutamishuvi tagasi," ütles Inger Hermia.

Lisaks taskutele leiutas Inger Hermia ka vöö, mis on venivast materjalist, käib klõpsuga ümbert kinni ja kuhu saab trukkidega taskud kinnitada. "Kui tasku vöö küljest ära võtta võib selle näiteks riideeseme külge panna," lisas ta.

Inger Hermia õde, Saara Margaret Kaju, pälvis samal konkursil samas vanusegrupis oma leiutisega 2. koha.

"Probleem, mida lahendada tahtsin, oli see, et kui rulluisutaja liikleb, siis ta ei ole nähtav erinevalt jalgratturist, kel on ratta küljes tuled," tutvustas Saara Margaret oma leiutist. "Mina leiutasin rulluisutuled. On esituli ja tagatuli ning on ka led-tuled. Samuti lisasin käekaitsmele kella, kus keskmise sõrmega vajutades hakkab kell helisema. See on põhimõtteliselt nagu rattakell. Ka kiivrile tegin uuenduse, sellele tulevad samuti helkurid. Kui mõni tootja nüüd märkab minu leiutist, siis võiks need kunagi ka päriselt kauplusse müügile jõuda. Minu leiutise eesmärk on, et maailm oleks turvalisem."