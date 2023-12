Naistearst Gabor Szirko: ka Eestis on 55-aastaseid sünnitajaid

Eestis on naisi, kes sünnitavad 55-aastasena, kuid kindlasti peaks arvestama, et rasedus on kestvussport, mis lõpeb sprindiga ning paneb kõik elundid proovile. Naistearst Gabor Szirko rääkis "Ringvaates", et ka üle 40-aastased mehed peaksid laste saamisega ettevaatlikud olema, sest vanusega suurenevad terviseriskid nii naistel kui meestel.

"Statistika näitab, et viimase 20 aasta jooksul on üle 50-aastaste sünnitajate arv tõusnud 500 protsenti," ütles naistearst Gabor Szirko. "Kui kuulete, et mõni kuulus filmitäht sünnitas 54-aastaselt, siis tõenäoliselt on see protseduur tehtud kunstliku viljastamisega doonormunaraku abil. Aga ka Eestis on 50-aastaseid sünnitajaid, kuigi Eesti seadused näevad viljatusravi ette kuni naise 50. eluaastani ja riiklikult toetatud viljatusravi kuni 40. eluaastani."

Szirko sõnul on praegu noorte hulgas väga populaarne munarakkude külmutamine. "Mõte on selles, et kui oled üle 30-aastane ja sul pole veel plaanis sünnitada, aga tahad oma šansse suurendada, on sul külmikust munarakke võtta. Aga muidugi ei taga see 100 protsendilist edu."

"Eestis on naisi, kes on napilt alla 50-aastasena ise rasedaks jäänud ja ka neid, kes on kunstliku viljastamise abil rasedaks jäänud," ütles Szirko. "Aga on ka naisi, kes on napilt alla 55-aastasena käinud piiri taga, sest seadused on riikides väga erinevad."

Kindlasti peab aga arvestama, et lapse tervis on otseselt ema vanusega seotud ja seetõttu Szirko sõnul naistearstid 55+ vanuses rasestumist ja lapse kandmist soovitada ei saa. "Esiteks seetõttu, et selles vanuses inimestel elundid juba kuluvad, rasedus on aga kestvussport, mis lõpeb sprindiga ning paneb kõik inimese elundid proovile. Vanusega kõik riskid ju suurenevad ja on suur oht sünnitada enneaegne laps."

"55-aastased sünnitajad on siiski ka Eestis üksikjuhtumid," lisas Szirko. "Kui inimene on kõikidest riskidest informeeritud, siis kes on arst, et naise soovile last saada kätt ette panna?"

Szirko sõnul peab kindlasti rääkima ka meeste tervisest. "Kõik teavad, et mehed võivad lapsi saada kuni surmani, aga tegelikult tulevad nüüd sellised teadustööd välja, et üle 40-aastased mehed peaksid siiski ettevaatlikud olema," ütles Szirko, kes ise on üle 40-aastane. "Aga muidugi on tõsi ka see, et mida vanem ma olen, seda rohkem mulle meeldib oma lastega olla ja nendega tegeleda, nad justkui sobivad mu ellu nüüd palju paremini. Kui ma oleksin naine, siis ma mõtleksin samuti, et miks on mulle pandud mingid piirid."