Talvel ringi kõndivad siilid peab spetsialisti hoole alla viima

MTÜ Siilipusa eestvedaja Anneli Sinirand rääkis "Terevisioonis", et kui siil on mingil põhjusel talveunest üles ärganud, tuleb loom kindlasti spetsialistide hoole alla viia, sest talvel siil metsas ellu ei jää.

"Eestis ei ole siil veel ohustatud loomade nimekirja kantud nagu Saksamaal ja Ühendkuningriigis, aga ka meil on siilidega samad probleemid," rääkis MTÜ Siilipusa eestvedaja Anneli Sinirand. "Aina rohkem asustatakse linna lähialad ja seal, kus varem elasid siilid, ehitatakse nüüd elamud. Paljud aiad linnades on kinnised, kus siilid enam käia ei saa. Samuti mõjutavad siile ka kõik muud olmeteemad, mürgid, usinad aednikud, kes tahavad iluaeda ning nii lähebki siilide elu järjest keerulisemaks."

MTÜ Siilipusa on koht, kuhu saab tuua kannatada saanud siilid. "Meie oleme ainuke haigla-tüüpi koht, kus on olemas tehniline võimekus siilide abistamiseks," ütles Sinirand. "Looduses elavad siilid peaks kõik praegu talveunes olema. Kui mõni siil ei ole, tasub meiega ühendust võtta, sest talveunest üles ärganud siil ise talve üle ei ela. Praegu on meie hoole all 18 siili, seitse neist magavad, neli ootavad talveunne minekut ja ülejäänud on erinevatel põhjustel ravil. Näiteks toodi meile üks siil, kes oli saanud autolt löögi ja oli näha, et ta pea on viltu. Ta vajas aega taastumiseks, sai oma ravimid ja lasime ta kenasti vabaks."

Siniranna sõnul on viimased kolm mingil põhjusel talveunest üles ärganud siili meile toodud Kristiinest, Mustamäelt ja Keilast. "Kahel siilil olid ka haavad, aga üks oli pesast lahti kraabitud. Kui talvepesa lahti kraabitakse, siis isegi juhul, kui sinna lehed ja oksad uuesti tagasi panna, ei ole see enam sama kindel pesa, kui siil ise oleks teinud. Seega peaks talveunest juba üles ärganud siili meie juurde tooma. Kaalume siili üle ja vaatame, kas kõik on korras. Siilide miinimumkaal enne talveunne minekut on 600 grammi. Siis saadame ta jahedas ruumis uuesti talveunne. Meie võimekus kogu aeg kasvab, sel suvel jäi meie juures ellu siilipoeg, kes kaalus kõigest 16 grammi."

Tänavu on MTÜ Siilipusa abistanud ja ravinud 87 siili. "Pärast tervenemist püüame siilid vabastada samas piirkonnas, kust nad leiti," lisas Sinirand.