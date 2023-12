Alushariduse ekspert: laste kingid tasub lapse ja perega enne läbi arutada

See, kas laps soovib jõuludeks puuklotse või arvutimängu, oleneb lapsest, lapse vanusest, ootustest. "Võib-olla ka sellest, millega ta on juba harjunud. Kindlasti on ootused väga erinevad ja ka võimalused on väga erinevad. Aga üks oodatud kink, millega on pärast võimalik terve aasta või rohkemgi tegutseda ja mis jääb sinuga võib-olla lapsepõlvest täiskasvanu eani, siis see on igat pidi parim, mis üldse olla võib," ütles Kööp "Terevisiooni" stuudios.

Kui lapsel on konkreetne soov, siis see võiks Kööpi hinnangul mingil hetkel täituda. "Samas me peame ka mõtlema, et me ei saa kõiki unistusi täita. Mõnikord on need mõtted ju utoopilised," naeris Kööp.

Kui soovid on suured, siis tuleks mõelda, kas leiab üheskoos perega lahenduse. "Tasub lapsega koos arutada, et mida teha selle soovi täitmiseks. Kui soovitakse tõesti mingit meeletut süsteemi, mis maksab tuhandeid eurosid, mida ei ole võimalik ühe jõulupaki sisse panna. Võib-olla on võimalik kogu pere või suure suguvõsaga seda soovi täita, aga see võiks olla mõni muu tähtpäev või oluline sündmus, sest jõulud on rohkem ikkagi koosolemise aeg, mitte asjade aeg," arvas Kööp.

Mõelda tuleks ka sellele, et kinki saaks kasutada rohkem kui üks kord. "Mitte, et laps võtab pakist välja ja mõtleb, et seda ma just tahtsin ning järgmisel hetkel läheb see mänguasjakasti," selgitas Kööp.

Kingituste hulk tuleks laiendatud perega läbi rääkida. "Mis on see, mis meile üldse koju mahub, mis lapsele rõõmu teeks. Kas tõesti lapsele teeks rõõmu asi, kui ta saab kohe uue ja uue ja veel kolmanda ning seitsmenda asja. Samas tahab igaüks tulla koos üllatusega. Siis see võiks olla selline pisike, armas," ütles Kööp ning lisas, et kink võib olla ka miski, mida saab koos teha.

Kööpi sõnul võib see olla näiteks meisterdamiskomplekt. "Lapsed võib-olla ei oska seda kohe väärtustada, aga kui nad kasvavad suuremaks, siis nad väärtustavad seda," arvas Kööp.