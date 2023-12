Veteransportlane Ivar Raig: kui sporti enam ei tee, siis jääd vanaks

Ei ole just igapäevane vaatepilt, et ühel argipäeva hommikul Lasnamäe kergejõustikuhallis teeb trenni mees, kes on hiljuti tulnud Euroopa meistriks ja, uskuge või mitte, ka Aafrika meistriks. Eesti rekordist on mehel hetkel puudu 200 punkti.

Veteransportlane Ivar Raig hakkas kümnevõistlejaks vanuseklassis 65 pluss. "Sel aastal sain vanuseklassi 70 pluss ja esimene kümnevõistlus oli mul tegelikult ainult kaks aastat tagasi. /.../ Kui muidu lähevad kergejõustikutulemused aastatega tagasi, siis alates umbes 2018. aastast tänase päevani minu tulemused paranevad," ütles Raig.

Trenni on Raig teinud seitsmendast eluaastast. "Isa pani mind võimlemistrenni, kus ma saltosid tehes ära kukkusin. Siis pani ujumistrenni, mis mulle ei meeldinud. Siis neljandas klassis läksin August Soku juurde korvpalli mängima. Sellest ajast peale olen mänginud korvpalli kuni veteranide tippvõistlusteni välja," jutustas Raig.

Pandeemia ja piirangud panid korvpallitreeningutele käe ette. "Mõtlesin, et üksinda korvpalli nagu ei mängi ja siis hakkasin tegema kergejõustiku trenni," ütles Raig ning lisas, et eluaegne korvpallitrenn pani kergejõustikule hea aluse. "Korvpall on ka üks jooksmine ja hüppamine," ütles Raig.

Raigi motoorne rahutus ei lasknud peale korvpallitrennide lõppu spordiga lõpparvet teha. "Ma ei saa paigal püsida ja on liikumisvajadus. Kui sporti enam ei tee, siis jääd vanaks. Olen ka teist koosseisu Saku vallavolikogus ja seal peab noorte meestega vaidlemiseks olem vaim ergas olema. Sport hoiab vaimu erksana," selgitas Raig.

Trenni teeb Raig kolm kuni neli korda nädalas. "Kergejõustikuhallis kaks korda, üks kord käin Saku jõusaalis ja ujumas. Üks kord käin veel jooksmas või korvpalli mängimas," ütles Raig. Lisaks umbes 10 tunnile trennile nädalas peab Raig saama iga päev kokku 10 000 sammu.

Lisaks sportlikule elemendile, aitab veteransport Raigi sõnul hoida riigil kokku tervishoiukulusid. "Ma haige pole olnud ja sinist lehte pole elu sees olnud," ütles Raig, kes plaanib spordiga tegeleda kuni 80+ vanuseklassini.