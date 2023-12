Ringkäik raadiomajas: kuidas elavad ERR-i raadiod

Raadiomajas pesitseb kokku viis raadiot – Vikerraadio, Raadio 2, Raadio 4, Raadio Tallinn ja Klassikaraadio. Kõik need saavad kokku uues Eesti Raadio rakenduses.

Klassikaraadio peatoimetaja Tiia Tederi sõnul on olnud klassikalise muusika kuulajate arv aja jooksul hämmastavalt stabiilne. "On ka näha olnud, et kui on rasked ajad, koroona või mis iganes muu, siis pöördumine klassikaliste väärtuste juurde miskipärast suureneb. See on midagi kindlat, mis hoiab maailma püsti," ütles Teder.

Vikerraadio hommikuprogrammi juht Kirke Ert tõdes, et kuna ta ärkab kell 04:55, siis tavaliselt ta kell 13 juba magab. "Mul on see juba vereringes. Ma tean, et on kolm hommikut, kus õhtul on juba tuju paha, sest nii vara tuleb ärgata, aga ma saan hakkama," ütles Ert.

Vikerraadio peatoimetaja Janek Lutsu hinnangul on Vikerraadio kõige populaarsem jutusaadete osakaalu tõttu. "Me räägime kõige rohkem. Eestis on 30 muusikajaama. Neid, kes räägivad on väga vähe. Iga kuu käib Vikerraadio arhiivis 1,5 miljonit inimest ning iga nädal kuulab meid kuskil 230 000 inimest," ütles Luts.

Mirko Ojakivi, Vikerraadio saatejuhi, keda on korduvalt ka telesse kutsutud, sõnul on raadio kõige vahetum. "See on nüüd ja praegu," ütles Ojakivi. Kui televisioonis on vaja väga palju inimesi, et saade eetrisse saada, siis raadios piisab ainult iseendast.

Kogu Raadio Tallinn võrdub ühe inimesega ühes toas. Maian Kärmas on olnud Raadio Tallinna vastutav toimetaja juba 17 aastat. "Uks on mul alati lahti, nii et päris omaette ma veel rääkima ei ole hakanud. /.../ Aga tore on ikka üksi teha ka selles mõttes, et niimoodi vaikselt vanajumala seljataga toimetad ja siis suhtled kuulajatega," ütles Kärmas.

Raadio 2 saatejuhi Marta Püssa sõnul on tema kuulaja pigem tema enda moodi, Püssa saab temaga hästi läbi ja ta saab Püssa naljadest aru. "Tegelegu millega tahab, aga ta hindab head muusikat," arvas Püssa.

Raadio 2 peatoimetaja Margus Kamlati sõnul hakkab Raadio 2 tegema uuest aastat parimat eestikeelset raadiojaama parima Eesti muusikaga. "Kõige tugevamad ja paremad jäävad ka Raadio 2 alles, nii et pole kahtlustki, et hakkame tegema väga head raadiot," ütles Kamlat.

Lisaks viiele raadiole saab uuest rakendusest kuulata ka näiteks Raadio 2 ja Klassikaraadio muusikajaamu.