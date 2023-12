Uus Eesti Raadio mobiiliäpp toob ERR-i audiosisu mugavalt kätte

Eesti Rahvusringhääling on valmis saanud uue mobiiliäpi Eesti Raadio. Rakendusest on võimalik mugavalt kuulata kõigi rahvusringhäälingu raadiojaamade loodud audiosisu ja seda nii otse- kui järelkuulamises. Kuulata saab nii päevakajalisi intervjuusid kui ka muusikasaateid.

Eesti Raadio mobiiliäpp on moodne funktsionaalne rakendus, mis koondab ühte kohta kõik ERR-i raadiojaamad, muusikakanalid, raadiosaated ja -sarjad, kontserdiülekanded, intervjuud, podcast'id ja ka valiku telesaadetest.

Rakendusest saab otse kuulata 14 audiokanalit, sest kõrvuti viie ERR-i raadiojaamaga on rakenduses leitavad ka Raadio 2 ja Klassikaraadio žanripõhised muusikakanalid. Kuulata saab nii Vikerraadio, Raadio 2, Klassikaraadio, Raadio 4, Raadio Tallinn, R2 Chill, R2 Eesti, R2 Pop, R2 Rap, R2 Rock, R2 Altpop, Klara Klassika, Klara Jazz ja Klara Nostalgia sisu. Rakendusest leiab ka kõikide raadiojaamade saatekava koos järelkuulamisvõimalusega.

Eesti Raadio mobiiliäpi sisu on jagatud teemade järgi, et kasutaja leiaks endale huvipakkuva võimalikult mugavalt üles kanalist sõltumata. Rakenduses on kuulamiseks tuhandete tundide jagu kultuuri- ja ajaloosaateid, päevakajalisi saateid ja eraldiseisvatena kuulatavaid päevakajalisi intervjuusid ning žanrite järgi jagatud muusikasisu, sh leiab oma nii klassikalise muusika, džässi, pop- kui ka alternatiivmuusika kuulaja. Mobiiliäpist leiab ka lastele mõeldud sisu ja kirju valiku Raadioteatris salvestatud järjejutte ja kuuldemänge.

Eesti Raadio äpp pakub lisaks raadiojaamade loodud sisule kuulamiseks ka podcast'e, hetkel näiteks taskuhäälinguid "Spordis ainult tüdrukud", "Piltlikult öeldes" ja "Planeet Hollywood". Samuti on rakenduses kuulatavad osa ETV ja ETV2 vestlussaated, sh "Plekktrumm", "Esimene stuudio", "Kultuuristuudio" jt.

Uus audioäpp on arendatud kasutajamugavust ja funktsionaalsust silmas pidades. Kõik otsekuulamise kanalid on leitavad rakenduse ülaribalt, et kanalite vahel navigeerimine oleks võimalikult lihtne. "Jätka kuulamist" lahendus võimaldab jätkata kuulamist kohast, kus see viimati pooleli jäi. Mugavamaks kasutamiseks saab luua nimekirju oma lemmikutega. Samuti saab ka sisu alla laadida, et kuulata saateid internetist sõltumata. Uus rakendus asendab funktsionaalsuselt kõiki seniseid ERR-i eraldiseisvaid raadiojaamade audioäppe, mille tugi lõpeb.

Eesti Raadio äpp on tasuta alla laaditav nii Google Playst kui ka App Store'ist. Rakenduse leiab otsingusõnaga "ERR Eesti Raadio". Eesti Raadio mobiiliäpi on arendanud Eesti Rahvusringhääling, kujunduse on loonud Fraktal.