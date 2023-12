Toomas Lunge: olen kõik oma sünnipäevad laval veetnud

Detsembri keskel 60. sünnipäeva tähistav Toomas Lunge ütles Vikerraadios Sten Teppanile, et ta armastab väga oma sünnipäevi, sest need on ta pidanud kõik need aastad laval, kus sõbrad on temaga koos, talle lauldakse sünnipäevalaulu ning isegi teistele välja ei pea tegema, sest hoopis talle makstakse selle eest.

"Häbi on muidugi tunnistada, et ostsin jälle endale suusavarustuse ja korra panime Ingaga isegi suusad alla ja läksime Emajõe äärde spordirajale suusatama," muheles juubilar. "Tegin ühe ringi ära, kukkusin kaks korda ja leidsin, et kui ma lapsepõlves olin kõva suusaäss, siis praegu tuleks keskenduda kelgu vedamisele või koeraga jalutamisele, mis tundub natuke ohutum. Aga ma ei ole suusatamise mõtet veel lõpuni maha matnud, kuigi suusavarustus on mul juba kuskile laiali pudenenud. Ma tegelikult ei põe seda väga, aga liigutamise mõttes oleks suusatamine ju väga tore."

Lunge meenutas, et lapsepõlves olid tema detsembri keskpaigas toimuvad sünnipäevad külalisterohked. "Aga ikkagi tubased," lisas ta. "Õnnetud olid need lapsed, kelle sünnipäev oli koolivaheajal."

"Hilisemas eas, kui minust sai juba muusik, on eriti tore see, et kõik oma sünnipäevad olen ma veetnud laval. See on väga meeldiv, sest esiteks on su sõbrad niikuinii sinuga koos juba laval," rõõmustas Lunge. "Kellega sa seda sünnipäeva siis ikka muidu tähistad, nad õnnitlevad sind ilusti ja laulavad sulle sünnipäevalaulu, pärast sõidad koju ja sulle antakse selle eest veel raha, nii et sa teistele isegi välja ei pea tegema."

Lunge sõnul on tal olnud õnne. "Koos loomingut luua ja musitseerida väga erinevate inimestega, kellest on vormunud väga eripalgelisi kollektiive. Kui ma 50-aastaseks sain, tahtsin teha midagi sellist, mida ma kunagi polnud teinud ja panin kokku ansambli inimestest, kes kõik on sündinud 15. detsembril nagu minagi," ütles Lunge. "Bändis olid siis Tõnu Raadik, Jaak Johanson ja Indrek Hirv. 60-aastaseks saades mõtlesin, et teen tagasivaate nüüd ära. Selles vaates on paljugi veel sellist, mis annab mõtteid ka tulevikuks, et kuidas edasi."

"Lava on minu jaoks teraapiline koht, mis ravib isegi teatud haigustest meid terveks," ütles Lunge. "Adrenaliinilaks laval on selline, mis aitab sind mingitest asjadest üle. Isegi kui sa lähed lavale kehvema tundega, siis käivitub seal kolleegidest ja publikust saadav tugi. Lava parandab väga hästi ka meeleolu."

Eesti Rahva Muuseumis toimuval Lunge juubelikontserdil astuvad üles kollektiivid, mis pole juba aastaid kokku tulnud. "Näiteks kollektiiv Tulli Lum, mis on minu loometeel olnud väga märgiline," ütles Lunge. "Mulle väga meeldib, kui saab ninapidi sees olla mingi konkreetse kultuuriruumi avastamisel. Tänu laulja Julgi Staltele sisenesime me liivi kultuuriruumi. Seadsime lavakõlbulikuks terve hulga liivi rahvalaule, mida Julgi kodust teadis või siis juurde õppis. Lavale tuleb ka kollektiiv Rosta Aknad, sest ma olen selles bändis olnud Tarmo Leinatamme kõige pikaajalisem asendaja."