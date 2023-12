Kuslapuu: võiks olla midagi uut kuulata neil, kes on jõuludest stressis

Lonitseera avaldas digilevis jõulualbumi "Loni jõulud", mis on ansambli juhi Kaisa Kuslapuu sõnul mõeldud inimestele, kes on stressis ja häiritud, et jälle on jõulud tulemas, aga muidugi ka kõigile neile, kes armastavad tuntud jõululaulude uusversioone.

"Ma olen täiega talveinimene. Lumi on maas ja tuju on hea, varsti lähen soome kelguga sõitma," rõõmustas Kaisa Kuslapuu, autorilauluansambli Lonitseera juht, laulja ja laulukirjutaja. "Mulle meeldib mitte olla higine."

"Tuleb meenutada lapsepõlvest momenti, mil nägid päkapikku ja siis tuleb loomulik valmidus koostööks kõigega, mis juhtub jõulude ajal," andis Kuslapuu nõu neile, kes ei ole jõuludest vaimustuses.

Kuslapuu sõnul otsustasid nad jõulualbumi teha, sest jõulualbumeid lihtsalt pole palju tehtud. "Tegin eeltööd ja selgus, et Birgitil on olnud, Karavanil on legendaarne jõulualbum ning Ummamuudul ilmus 90-ndatel aastatel ikooniline jõulualbum. Seepärast mõtlesime, et võiks olla midagi uut kuulata inimestele, kes on stressis ja häiritud, et jälle on jõulud. Äkki me saame siin kuidagi neid aidata."

"Idee oli, et plaadil võiks olla vähemalt kaks ilusat lugu ja ülejäänutega siis vaatame," ütles Kuslapuu. "Lood on olemasolevate jõululaulude uusversioonid. Midagi oleme neis lauludes teistmoodi sättinud."

Kuslapuu sõnul sündis mõte jõulukontserdi ideest, mille nad teostasid eelmisel aastal. " Mõtlesime, et tahaks teha kõige klišeelikumat jõulukontserti, mis toimub kirikus, kus lapsed mängivad flööti, kus laulab keegi, kes on meist kuulsam ja kes siis seob selle kuidagi kõik kokku härdaks, veidi irooniliseks jõulutervikuks. Meist kuulsamad on näiteks Priit Strandberg ja Märt Avandi, kes plaadil kaasa teevad. Näitlejad meeldivad alati inimestele ja näitlejad oskavad alati õnneks ka laulda. Me eksperimenteerime ja üritame publikut mingite asjadega üle kavaldada. Ja õnneks need lood, mis on nüüd plaadile jõudnud, on juba leidnud ka tänuväärseid kuulajaid."

"Plaati me tänavu ei esitle ja kontserte ei tee, aga näitame lühikest dokfilmi, kuidas me suvel neid laule salvestasime. Panime suvel Raplas Susi stuudios kuuse üles ja kaunistasime stuudio paksult ära."

Kuslapuu sõnul on head laulusõnad lotovõit. "Tuleb lihtsalt lahtise pea ja meelega ringi käia, lugemus tuleb ka kasuks, kui oled lapsena häid luuletusi lugenud. Ema ja isa tegid järelikult midagi õigesti."