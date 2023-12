Loomaarst: koeri kaitseb külma eest õige riietus

See, millised koerad talvisel ajal õues käies riideid vajavad, sõltub Vildersoni sõnul mitmest tegurist. Näiteks mängib olulist rolli ilm. "Märjema ilmaga võiks pigem kõigil mingisugune kate peal olla," märkis ta ning selgitas, et märjaks saades hakkab koertel kiiremini külm.

Samuti sõltub riiete kandmise vajadus koera tõust, suurusest, tervislikust seisundist ja sellest, millises kliimavöötmes loom aretatud on. "Mõned karvutud võiksid sügisest kevadeni midagi seljas kanda," täheldas loomaarst, kelle sõnul on eriti oluline koerale riided selga panna just miinuskraadide ajal.

Üks, mis võib märku anda, et koeral on külm, on värisemine. "Aga värisemine võib väljendada ka teisi probleeme, näiteks valu, stress ja palavik," rõhutas Vilderson. "Kõige lihtsam viis, mida omanik teha saab, on mõõta temperatuuri. Siis ei hakka ta soojendama looma, kes soojendamist ei vaja."

Jalanõusid soovitab Vilderson kasutada neil koertel, kel on probleemsem nahk ning kes kipuvad käppasid rohkem lakkuma. Selleks, et koera käppi hoida, soovitab ta alati pärast väljaskäiku looma käpad ära pesta, sest nii tuleb sool ja kiviklibu käppadelt ilusti maha.