Ester Kuntu: "Nähtamatu võitlus" kõneleb suurest südamesse pugevast rõõmust

Kuntu sõnas "Ringvaates", et otsustas filmis mängida, sest maailm, mille režissöör Rain Sarnet oli suutnud luua, oli tema jaoks täiesti vaimustav. "See oli juba stsenaariumit lugedes täiesti kütkestav. Ma tahtsin selles osaleda," selgitas ta nin lisas, et "Nähtamatu võitlus" on eelkõige komöödiafilm.

"See kõneleb päris suurest rõõmust, mis südamesse poeb. See on miski, mida tänases raskes päevas on päris mõnus tunda," nentis ta.

Näitleja Ursel Tilk selgitas, et talle tähendas "Nähtamatu võitluse" filmimine aastat tema elust. Selle aasta jooksul sai tema sõnul nii reisida kui ka uute inimestega kohtuda ja nendega koostööd teha.

"Kogu see aasta ja need võttepäevad olid väga hoitud ja millestki kantud. Kõik need inimesed, kes kokku tulid, said kontakti väga kiiresti – nii üksteisega kui ka sellega, et see ei ole niisama film, mis me teeme, vaid see kannab ka ilusamat ja suuremat sõnumit," kirjeldas Tilk.

Kuntu märkis, et film oli tegijatele kui armastuse õpetus. "Sellel filmil on väga tugev ja sügav sisu, see on rõõmustav, hingehaarav ja puudutav," usub ta.