Aasta kodu 2023 peremees: ega naljalt ei tahagi kodust ära minna

Tänavune aasta kodu asub Harjumaal Harkujärvel. Selles kodus on Karina ja Andrei Nirk saanud elada napilt pool aastat. Kodu planeerimine oli seevastu kõvasti pikem protsess ja sai alguse juba kaks aastat tagasi, mil Karina ja Andrei tundsid, et nende endine kodu, paneelmajas asuv korter, on neile kitsaks jäänud.

Pärast pikka otsimist valisid Karina ja Andrei välja kahekorruselise ridaelamu. Ja kuigi selle kandi majad on väljastpoolt üsna ühte nägu, said kodu sisemise paigutuse osas koduomanikud palju kaasa rääkida.

"Meie kodu peab oleme meie nägu. Meie kodu peegeldab ka seda, kus me reisinud oleme," rääkis aasta kodu perenaine Karina, kelle sõnul on palju inspiratsiooni saadud hotellidest, sisustusajakirjadest ja -raamatutest. "Enne reisile minemist otsime välja kõik sisustuspoed."

Uude koju kolides analüüsis perekond oma eelmist kodu ning nii mõisteti, et seal oli liiga palju asju, mis ei leidnud kasutust. "Seetõttu valisime väga hoolikalt kõiki asju, mis me siia oleme valinud, alustades suurematest esemetest kuni kahvliteni," selgitas Karina.

Kui esimestel kuudel tundis Andrei, nagu ta elaks muuseumis, siis tänaseks on ta uue koduga harjunud. "Ega naljalt ei taha kodust ära minna," naeris ta. "Ma käin kord nädalas viisakusest kontoris aga tegelikult saab siin kõik tehtud ja hing ka puhkab."

Selle üle, et just nende kodu aasta koduks valiti, on Karinal ja Andreil vaid hea meel. "Ma olen vaadanud eelmiste aastate võitjaid ja need on alati sellised vanad korda tehtud talukohad olnud ning keegi on seal oma kätega meisterdanud. Kui ma mõtlen meie kodu peale, siis see kuidagi ei ole klassikaline võitja," märkis peremees. "Väga lahe ja uhke tunne on," sõnas perenaine.

