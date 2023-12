Muuseumi teadur Portsmuth: väga palju head muusikat on veel avastamata

"Ajaloomuuseum on suurtes muutustes ja mina esindan muuseumis muusika teemat," ütles dirigent ja Eesti Ajaloomuuseumi teadur-kuraator Veronika Portsmuth. "Teatri- ja Muusikamuuseumi kogud, mis on sada aastat olnud Müürivahe tänaval Assauwe tornis, on tänaseks päevaks kolitud Maarjamäele parematesse tingimustesse, spetsiaalselt kohandatud hoidlatesse. Suur eesmärk on, et lähiaastatel avab Müürivahe tänaval uksed uue sisuga ja värskelt renoveeritud Teatri- ja Muusikamuuseum. Uue aasta alguses saavad aga kõik Maarjamäele kolitud kogud lahti pakitud ja siis saab nendega ka tutvuma tulla."

Portsmuthi sõnul tekib suures muuseumis töötades ühel hetkel ahastus ja teisel hetkel rõõm, sest väga palju muusikat on kirjeldamata, väga palju on esitamata ja väga palju on veel avastamata. "Nii et tegelikult on see muusikutele väga suur võimalus enda tegevust Eesti kontekstis veel rohkem välja tuua," leidis Portsmuth. "Kutsun kõiki interpreete ja muusikuid muuseumi kogudega tutvuma tulema, sest väga palju väga head muusikat on veel avastamata ja üksinda kõike ei jõua. Muusikat avastades saame rohkem teada ka enda kohta, kes me tegelikult oleme olnud ja kui suuri asju minevikus teinud."

Viimasel ajal on meedias laiemat kõlapinda leidnud uudis Raimond Valgre 20 seni avastamata laulust, mille tõi muuseumi seinte vahelt avalikkuse ette Mart Sander.

"Nõukogude aeg oli selles mõttes hea, et kõik asjad tulid muuseumisse," ütles Portsmuth. "90. aastatest on muuseumikogudes auk. Plaanis on teha uus kogumine, et ka tänapäeva noored heliloojad oskaksid rohkem oma loomingut väärtustada ja tooksid seda ka muuseumisse. Meil on ka digiarhiiv olemas, sest paberitel loomingut ju enam muuseumisse ei tule. Et saaksime muusikat säilitada ka tulevastele põlvkondadele."

"Unistan ka muuseumikoorist, muuseumiorkestrist ja muuseumi materjalidele suunatud kollektiivist, kes teeks igakuiselt ägedaid kontserte, aga ma hoian ennast hetkel tagasi, sest lapsed on veel väga väikesed," tõi Portsmuth välja muuseumi ühe võimaliku tulevikuvisiooni.