Mürgistusteabekeskuse juht: jõulud on lastele väga ohtlik aeg

Kui tikkude ja säraküünalde söömine veel väga suuri terviseprobleeme ei tekita, siis patareide allaneelamine võib lõppeda ka surmaga. Mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder paneb vanematele veel südamele, et pühade ajal otsivad lapsed peidetud komme ning võivad otsingute käigus leida vanaema ravimid. Oderi sõnul on kõige kiirem esmaabi puhas vesi ja paksem jogurt.

"Enamik mürgistustustest juhtub kodudes," ütles Mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder. "Jõulude ajal on kodudes hästi palju uusi asju kaunistamiseks, lõhna tegemiseks, jõulutunde tekitamiseks ja võib juhtuda, et lapsed saavad ohtlikud asjad kiiremini ja kergemini kätte ning juhtub rohkem õnnetusi."

"Lõhnaküünla lõhn on kemikaal, mis põleb samamoodi nagu küünal ise, tekitades põlemisprodukte," ütles Oder. "Kui lõhnaküünalt toas põletada, peab sagedamini tuba tuulutama ning mitte väga palju küünlaid korraga põlema panema. Ka looduslik lõhnaaine ökotoodetes on kemikaal, mis võib olla küll looduslikul teel saadud, aga öko ei tähenda sugugi seda, et küünal on kuidagi ohutum või mürgistustevaba."

Oderi sõnul võiks olla reegel, et kui toas küünalt põletada, peab ühtlasi ka ventilatsiooni tööle panema ning sagedamini akna lahti tegema. "Kui toas olles tekib peavalu, uimasus ja iiveldus, siis on mürgistus juba käes ning siis peab eriti kiiresti akna avama."

Lapsed söövad jõulude ajal ka laokile jäetud tikke. "Lapsevanemad püüavad siis üle lugeda, mitu tikku laps ära sõi," ütles Oder. "Kahekümne tikupea söömisel ei juhtu veel midagi. Lastele meeldib suhu pista ka säraküünlaid ning vanemate rahustuseks võib öelda, et ühe säraküünla näkitsemine ei tekita veel mingisuguseid kaebusi. Lapse suu tuleks puhtaks pesta ja korralikult ära loputada. Kui lapsel jääb siiski halb maitse suhu, tasuks lapsele pakkuda paksemat jogurtit, mis võtab halva maitse suust ära."

Kõhuvalu on üks sümptom, mis võib tekkida pärast jõulukaunistuste söömist. "Kui vanem ei oska seisukohta võtta, kas see, mida laps sõi või millisesse olukorda sattus, on ohtlik või mitte, tasub alati helistada mürgistusliinile 16662, kust ööpäevaringselt saab kiire vastuse," ütles Oder. "Kõige kiirem esmaabi on puhas vesi."

"Patarei söömine võib küll lõppeda surmaga, ja seda vähem kui tunniga," manitses Oder. "Sel juhul peab väga kiiresti tegutsema, röntgenis saab teada, kus patarei on peatunud ja haiglas saab ka väga kiiresti patarei kätte."

Suur probleem on ka seentega, mis sügisel on korjatud ja mille päritolu pole suudetud tuvastada ehk kindlalt ei teata, kas need süüa ka kõlbavad. "Kindel on aga see, et jõulude ajal kantakse kõik need purgid lauale," lisas Oder.

Samuti tasub jälgida, et lapsed ei sööks taimi, jõulude ajal jõulutähte, mis ärritavad tugevalt limaskesti. "Tähele tasub panna, et jõuluspetsiifilised taimed nagu igihaljas ja punaste marjadega iileks ning koralltomat, mida lapsed tahavad noppida, ei ole söömiseks mõeldud ja sellest tekib kõhuvalu ning iiveldus. Koju taimi ostes tasub alati enne uurida ja võib ka mürgistusliinilt abi küsida, kas taim on ohtlik ja kuhu ohtlikud taimed kodus võiks paigutada, et lapsed ja lemmikloomad neid kätte ei saaks."

Oder paneb lapsevanematele südamele, et lapsed otsivad pühade ajal hoolega peidetud komme ja võib juhtuda, et otsingu käigus leitakse kapi otsa peidetud vanaema ravimid, mis näevad väga kommide moodi välja. "Mures peab olema ka siis, kui laps saab kätte multivitamiinipurgi 150 või 200 tabletilise, kapslilise või kummikommilaadsete vitamiinidega ja laps sööb terve purgi korraga ära. Kõige ohtlikum ühend selles purgis on raud, sest rauamürgistus vajab haiglaravi. Teiste vitamiinidega lapse tervislik olukord õnneks hulluks ei lähe, küll aga võib esineda kõhuvalu ja iiveldust. Piisava vedeliku tarbimise ja koduse jälgimisega saab kõik korda."