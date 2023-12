Superstaar Ant Nurhan: nüüd saan oma perega rohkem koos olla

"Kolm kuud tegime väga suurt tööd, nüüd lõpuks on pinge natuke maha läinud," ütles superstaar Ant Nurhan. "See kogemus tasus end täiega ära, kuigi isiklik elu jäi sel ajal tagaplaanile ja kahjuks ei olnud ma sel ajal kodus väga tihti."

Paari päeva pärast saab värske superstaar 28-aastaseks. Finaalis oli ta kõige vanem laulja. "Robin Kristofer Kukega on mul natuke rohkem kui üheksa aastat vahet ja Margareth Mürgiga rohkem kui 12 aastat," lisas ta. "Kolisin Türgist Eestisse viis aastat tagasi. See oli aasta, kui Uudo Sepp võitis superstaarisaate."

Nurhan on pärit keskklassi Türgi perekonnast. "Minu kodune kasvatus oli selline, et väärtustati väga õppimist. Eriti isa soov oli see, et poeg omandaks korraliku ameti. Õppisingi siis ärikorraldust ja tegin kuus aastat turundustööd," rääkis Nurhan. "Kuigi laulsin ka kogu oma lapsepõlve."

Nurhan on abielus ja tal on kaks last, kellest üks sündis laulusaate tegemise ajal. "Beebil läheb väga hästi, ta on juba kahekuune," rõõmustas kahekordne isa. "Mul on väga hea meel, et nüüd saan temaga rohkem koos olla. Igatsen väga ka oma vanemat last Ada-Lindat ja abikaasat."

Nurhani sõnul on Eesti elamiseks ilus koht. "Tean, et siin on oktoobrist alates juba lumi maas, aga ma ei ole veel sellest ära tüdinenud. Siin on lihtne elada. Mulle meeldib, et siin on vähe inimesi ja rahulik elu."

Esimest korda kuulis Nurhan oma lemmikartisti Ott Leplandi Eurovisiooni lauluvõistlusel esitamas võistluslugu "Kuula." "Lugu jäi meelde ja kummitas mind kogu aeg. Olen sellest ajast saadik tema suur fänn."

Kuigi tema sõnul on eesti ja türgi keel sarnased, ei ole eesti keeles lihtne laulda. "Viis aastat tagasi Eestisse kolides ei osanud ma üldse eesti keelt. Ma ei räägi praegugi eesti keelt väga puhtalt, aga mulle väga meeldib eesti keeles laulda."

