Toidublogija: piparkoogitaina tegemine on lihtne

"Piparkoogitaigna tegemine ei ole üldse keeruline," julgustas toidublogija Paula Särekanno. "Kuus aastat tagasi ma ka kartsin. Siis proovisin ühe korra järgi ja ei olnud üldse keeruline, väga palju lihtsaid variante on ka."

"Mina kasutan agaavisiirupit ja palmisuhkrut, aga võib kasutada ka tavalist suhkrusiirupit," juhendas Särekanno. "Potti tuleb lisada 250 milliliitrit agaavisiirupit ja 150 grammi palmisuhkrut, mis annab taignale karamellise alatooni. Seejärel lisame vürtsid."

Särekanno lisas, et parem oleks vürtsid ise jahvatada, sest poest ostetud vürtsisegul pole nii mõnusat ja tugevat lõhna ega maitset. "Isejahvatatud segu jääb maitseomadustelt palju intensiivsem. Võtke kardemoniseemned, muskaatpähklit, nelki, vürtspipart, jahvatatud ingveri ja kaneeli. Kes soovib, võib lisada ka musta pipart."

Vürtsisegu tuleb valada potti koos suhkrutega. "Kõige olulisem on, et suhkrusegu ei tohi lasta kõrbema, vaid ainult õrnalt mulisema ja ongi valmis. Kõige parem on ise kogu aeg poti kõrval olla ja segada. Siirup on ka väga kuum ja sellega tuleb ettevaatlik olla. Seejärel lisame 250 grammi võid."

Nüüd peab pliidikuumuse maha keerama. "Kuuma suhkrusiirupi hulka ei tohiks mune lisada, tainas peab enne natuke maha jahtuma. Siis lisame kaks muna, ise vispliga pidevalt segades."

Särekanno kasutab taigna jaoks tavalist speltajahu ja täisteraspeltajahu, aga võib teha ka nisujahuga.

"Kui lisada ainult täisteraspeltajahu, jääb tainas natuke sitkem, mitte nii õhuline," juhendas Särekanno. "Seepärast tasuks lisada 400 grammi valget speltajahu ja 200 grammi täisteraspeltajahu. Gluteenivabaks alternatiiviks võib kasutada ka toortatrajahu, aga siis peab ise tainast tunnetama ja jahu kogust täpsustama, see ei ole tavalise jahuga sama kogus. Tainas peab jääma natuke voolav."

Särekanno sõnul peab piparkoogitaigna puhul arvestama, et kohe tainast rullida ei õnnestu. "Tainas peab natuke puhkama ja seisma, enne kui piparkooke hakata tegema," lisas ta. "Tainas säilib ka hästi. Olen ise tavaliselt detsembri alguses taina valmis teinud ja kuni detsembri lõpuni saab sellest siis piparkooke teha."