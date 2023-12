Alika: kõige mõnusam on muusikat kirjutada halva tujuga

Kaks aastat superstaaritiitli võidust on laulja sõnul möödunud väga intensiivselt. "Olen valinud endale tee teha kõike ja kohe ja praegu. See tuli kuidagi naturaalselt. Pärast superstaarisaadet tundsin, et võiks nüüd Eurovisioonile minna. Võib-olla ongi hea ja õige aeg. See ei olnud kuidagi surutud," selgitas Alika Vikerraadio stuudios Sten Teppanile.

Kaks aastat võrdlemisi katkematut tähelepanu on Alika jaoks endiselt nauditav. Kui ta viieaastaselt lavale astus ja sai aru, et tähelepanu võib saada ka teistelt inimestelt peale pere ja sõprade, siis mõistiski, et lava on tema jaoks õige koht. "Meil Eestis on ka päris rahulik olla avaliku elu tegelane. Kuna ma olen sellest töökohast unistanud lapsepõlvest saati, siis ma üldse ei kahetse," tõdes Alika.

Ka mõte albumi väljaandmiseks tuli lauljale naturaalselt, kui kirjutatud laule oli juba korralikus koguses. "Kuidagi täitus see aasta kaks unistust. Päris mõnus aasta!" naeris Alika.

Kahe aasta eest laulusaates erinevaid kuvandeid selga proovides, oli Alikal endal sõnul teiste finalistidega võrreldes juba kindel visioon, mida ta teha sooviks ja mida teha ei soovi. "See on ka hästi oluline. Teada, mida sa ei soovi teha," ütles Alika.

"See kujunes nii, et alguses mõtlesin, et tahan teha funk'i, mis on popmuusika piiri peal. Lõpuks kui ise stuudiosse muusikat tegema läksin ja kuna mu hääl on madal ja tugev ning olen ise rokkmuusika peal kasvanud, siis see rokkmuusika ei saagi kunagi mu verest välja minna," meenutas Alika. Kui lõpuks muusika kirjutamiseks läks, soovis Alika, et muusikas oleks ka mässumeelset ehk rebel Alikat.

Alika on autorina kõikide lugude juures mängus. Plaadile jõudnud lood valmisid kahel meetodil – esiteks, näiteks Soomes, pühendunult mitu päeva järjest koos produtsentidega muusika tegemine ja teiseks Alika "vana hea" meetod ehk üksi kodus klaveri taga. Teise meetodi abil valmiski plaadile kolm lugu.

Loojana Alika põikpäine pole. "Ma ei hoia oma visioonist ebatervislikult kinni. Et see on minu visioon ja teie kõik olete lollid ja ainult mul on õigus. Kui ma tunnen, et produtsendi idee on huvitav ja seda võiks proovida, siis miks mitte. Kui ei meeldi, siis saab selle ära kustutada ja teha nii nagu esialgu õige tundus," selgitas Alika.

Kõige rohkem meeldib Alikale muusikat kirjutada halvas tujus. "Siis tulevad laulud mõnusamini välja. Saan kogu selle emotsiooni panna laulu sisse ja tavaliselt nad tulevad ka päris head välja. Mis ka lõpuks rõõmustab," naeris Alika. Näiteks on halvast tujust sündinud Eesti Laulu võidulugu "Bridges", mis on oma aususes Alika sõnul Eesti meelelahutusmaastikul haruldane nähtus.

Alika sõnu kuuleb plaadil neljas keeles – eesti, inglise, vene ja ukraina. "Ma sain aru, et kui ma teen seda albumit ainult eesti keeles, siis ma valetan iseendale ja kõigile teistele, sest see ei ole 100% mina," ütles Alika ja lisas, et sama käib ka kõigi teiste keelte kohta. Alikal on nii eesti, vene kui ukraina juured ning inglise keele puhul meeldib talle lihtsalt selle kõla.

"Tahtsin olla aus. See olengi mina. Ma olen sündinud Narvas, Ida-Virumaal, kus on palju inimesi, kes räägivad emakeelena vene keelt ja tahaks neid ka kasvõi ühe looga rõõmustada. Ida-Virumaal on iga kord olnud väga toredad kontserdid ja väga soe publik," tõdes Alika.