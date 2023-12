Pime Jakob Rosin oli otsesaate operaator

"Ma ei näe mitte midagi," ütles Jakob Rosin, Vikerraadio saate "Huvitaja" saatejuht. "Aga olin pühapäeval otse-eetris olnud kontserdi "Mina olen olemas" üks operaator. Olin osa meeskonnast, kes seda kontserti korraldas ning minu ülesandeks oli teha kontserdile kirjeldustõlge. Ühel hetkel tuli aga minu juurde kontserdi ülekande režissöör Elo Selirand, kes ütles, et paneme su kaamera taha."

"Ma tavaliselt ütlen põnevatele väljakutsetele "Jah!" ja siis alles hakkan mõtlema, kuidas seda teha. Aga õnneks oli minu abikaasa Maarja mu selja taga ja aitas ka natuke," lisas Rosin. "Püüdsin operaatoritööd teha kuulamise järgi ning samuti ütles režissöör mulle korraldusi kõrva. Operaatoritöö otse-eetris oli väga põnev, aga päris ilma abita seda teha ei saaks. Tean nüüd, et operaatori töös on palju rohkem loomingulisust kui ma oskasin arvata."

Rosina sõnul tahtsid nad kontserdi korraldamisega näidata, milline peaks olema ligipääsetav üritus erivajadustega inimestele. "Kontserdil oli viipekeelne tõlge, kirjeldustõlge, subtiitrid ja lauludest tehti lihtsas keeles tõlked ka intellektipuudega inimestele. Kõik selleks, et innustada ka teisi kontserdikorraldajaid," ütles Rosin. "Vaja on vaid pisikesi lisandusi ja saame muuta ürituse kõikidele ligipääsetavaks."

"Minu jaoks on selline elu normaalne, et kui midagi pakutakse, tuleb alati võimalusest kinni võtta," ütles Rosin. "Sageli on nii, et kui lähen kontserdile või teatrisse, pean võtma kaasa inimese, kes mulle laval toimuvat kirjeldab, aga seda võiks teha ju ürituse korraldaja. Samuti võiks nägemispuudega inimese saatja üritusele sisse pääseda tasuta, sest keegi peab vaegnägijale kirjeldama, mis laval toimub. Kui ma ise nii aktiivselt igal pool ringi ei käiks, poleks mul ka põhjust neid väikesi lisandusi ürtuste korraldajatelt paluda."