Vilma Luik: nii kaua kui huvi ja tahet on, on võimalik teatris edasi olla

Üle 40 aasta Ugala teatris näitlejana töötanud Vilma Luik sõnas "Prilltoosis", et nii kaua kui huvi ja tahet on, on võimalik teatris edasi olla.

Ugala teatri näitleja Vilma Luik lõpetas Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedri kümnenda lennu 1982. aastal, pärast mida asus ta tööle Ugala teatris. Lavakunstikateedris oli Luige juhendaja Aarne Üksküla, kes näitleja sõnul õpetas noortele teatritudengitele eelkõige seda, et oma kaaslaseid tuleb hoida. "Tuleb hoida neid inimesi, kes sinuga koos teevad," rõhutas ta.

Esimene suurem film, kus Luik üles astus, oli Kaljo Kiisa lavastatud "Nipernaadi", kus ta kehastas Katit. "Ma mäletan Kaljo Kiisa ääretut soojust ja tähelepanu," meenutas Luik.

"Nipernaadist" on Luigel eriti eredalt meeles lehmadega filmitud stseen. "Kuigi mul olid kodus vanemad loomi pidanud ja ma olin lehma isegi lüpsnud, aga kui need kolhoosi lehmad, ja neid oli nii palju, hakkasid minu poole uudishimulikult tulema, siis ma hakkasin nii kartma ja ei julgenud neile vastu joosta. Siis pandi neile muru sisse jahu, nad hakkasid sööma ja ma julgesin minna. Nad olid oma söömisega nii ametis, et ma sain neile selle pai tehtud," kirjeldas näitleja.

Üle 40 aasta teatris töötanud Luik sõnas, et jaksu ja tahtmist tal veel jagub. "Mul on ju eeskuju Luule Komissarov. Kui ma teda vaatan, siis mulle tundub, et nii kaua kui uudishimu ja tahet on, nii kaua on võimalik teatris edasi olla," märkis ta.