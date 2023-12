Räppar Säm: olin läbi põlemas

Uue singli avaldanud räppar Säm oli endal sõnul suvel nii palju kohustusi, et hakkas koorma all kokku vajuma. Nüüd on ta enda sõnul fookuse paika seadnud ja saanud aru, et muusika on talle siiski kõige olulisem.

Tiheda suve tagajärjel hakkas noor artist tundma, et põleb läbi. "Kevadel hakkasin tõukerattaäris tegutsema. Suvi oli tipphooaeg ja tegelesime sellega hästi aktiivselt. Samal ajal läksin Swedbanki praktikale. Kuigi töö oli väga äge ja põnev, hakkas see üheksast viieni ka koormama," tõdes räppar Raadio 2 saates "Pulss".

"Paratamatult hakkab koormama, kui on erinevaid asju. Tuli veel muusikamaailma peale mõelda. Uusi lugusid välja lasta. Video veel teha. Ma olen iseseisev artist ka selles mõttes, et oleme ainult manager ja mina. Kõik asjad tuleb tegelikult ise teha. Mõelda sotsiaalmeedia reklaami peale ja kuidas lugu üldse inimesteni jõuaks," ütles Säm.

Kuigi räppar rügab mitmel rindel, siis muusika on ta sõnul ikkagi midagi, mis on ja jääb. "Ilma ei saa kuidagi. Kuigi ma olen äriasjade ja ettevõtlusega tegelenud, mis on ka ilgelt põnev, siis olen aru saanud, et raha kontseptsioonina meeldib rohkem kui raha vahendina. Ilusad asjad on ägedad, aga midagi nullist sajani ehitada või ise selle protsessi juures olla, on palju ägedam," selgitas Säm.

Lisaks muusikale on Sämi fookus hetkel ka kooli lõpetamisel. "Õpin TTÜ-s ärindust kolmandal aastal. Üritan selle bakalaureuse ikka õigeaegselt ära teha, et lõputöö ei jääks järgmisesse aastasse tiksuma," ütles Säm.

Järgmiseks aastaks seadis Säm eesmärgi anda välja teine album. "Eelmine aasta lasin umbes 18 lugu välja. See aasta olen neli lugu välja lasknud. /.../ Minu jaoks on see ilgelt vähe. Mul on tunne, et ma ei ole üldse muusikat välja lasknud. Mõne popartisti jaoks on see ilgelt palju, raadiotesse ei jõuagi kõike saata ja nad ei jõua kõike vastu võtta, aga mina muusikuna tahaks rohkem teha," ütles Säm.

Uus singel "Silmad kinni" on juba aasta vana demo, mis istus pikalt räppari sahtlis. Loo ilmumisega sai Säm õppetunni, et ära küsi kunagi ainult ühte arvamust. "Saatsin selle kunagi oma manager'ile ja küsisin, et mis ta arvab. Talle ei meeldinud. /.../ Sel hetkel ma rohkem arvamusi ei küsinud ja paar kuud tagasi saatsin Aleksander Algole. Talle väga meeldis ja ütles, et viimane aeg on sellist jersey stiili välja lasta," jutustas Säm.