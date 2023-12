Margus Kamlat: suur töö alles algab

Raadio 2 peatoimetaja Margus Kamlat nentis "Terevisioonis", et kuigi R2 uus programm on kokku pandud, on suur töö alles ees.

"Üks asi on programm kokku panna, aga me peame hakkama ennast sellega ka nüüd tõestama," sõnas Kamlat. "Suur töö algab alles 2. jaanuaril, kui saated on eetris. Me võtame kätte hästi paksu liivapaberi ja hakkame lihvima – vaatame, mis töötab, mis ei tööta, võtame tagasisidet arvesse ja hakkame programmi selle taustal uuendama ja värskendama. Töö käib raadios kogu aeg edasi."

Kamlati sõnul pannakse suurt rõhku päevase programmi päevakajalisusele. "Midagi ei ole teha, väljas on külmaks läinud – nii füüsiliselt kui ka ülekantud tähenduses. Me peame need rasked teemad kuidagi ära kajastama, sellisele 25–45-aastasele kohale viima," selgitas ta ning lisas, et ka muusika on Raadio 2-s endiselt olulisel kohal. "Kogu alternatiivmuusika pool, kõikide skeenede kajastamine jääb ikka Raadio 2 peamissiooniks."

Uus programm on peatoimetaja sõnul antud olukorras parim võimalik lahendus. "Loomulikult, kui oleks külluses, oleks see programm hoopis teistsugune," nentis ta.

Tulevikus plaanitakse edasi liikuda ka teistele platvormidele. "Me hakkame hästi palju rõhku panema podcast'idele, kuhu me liigume nii mõnegi muusikasaatega. On oluline aru saada, et mõningad saated töötavadki paremini podcast'ina kui FM eetris. Me peame liikuma sinna, kus on nende kuulajad," selgitas ta.

Kamlat tõi näitena välja ka Soome Rahvusringhäälingu, kus on ka raadioprogrammides suured muutused käimas. "Midagi pole teha, me peame aja, tehnoloogia ja meedia tarbimisega kaasas käima. Me juhindume hästi palju ka sellest, mida meie naabrid ja teised Euroopa ringhäälingud teevad."