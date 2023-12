Lavastaja Taavi Tõnisson: mind huvitab montaažipunkt teatris

Sel nädalal jõuab esietenduseni Taavi Tõnissoni lavastajadebüüt "Luidrik" Draamateatris, mis on mõnes mõttes eriline ja mõnes mõttes tuttavlik. Eriliseks teeb lavastuskogemuse esmakordne pöördlava kasutamise võimalus ning asjaolu, et viimasel hetkel tuli välja vahetada üks osatäitja. Tuttavlik aga selles mõttes, et Tõnisson jätkab keeruliste teemade käsitlemist ning lavastus on talle omaselt väga filmilik.

Noortelavastus "Luidrik" on lavastaja Taavi Tõnissoni esimene lavastajatöö Draamateatris. "Lavastus on noortele alates 10. eluaastast," ütles Tõnisson lavastuse sihtgrupi kohta. "Loo peategelane on Michael, kelle elus hakkab juhtuma korraga palju asju. Pere kolib, väike õde sünnib liiga vara ning tema tervis pole korras, lisaks avastab ta ühel saatuslikul päeval garaažist kellegi, kes muudab tema elu täielikult."

"Pärast väikese õe sündi pole Michael enam tähelepanu keskpunktis," avas Tõnisson lavastuse lähtepunkti. "Mind võlus materjali puhul kukkumise motiiv, põhiliseks teemaks on see, kuidas muutustega kohaneda. Peategelane kaotab tasakaalu ning kuidas ta uutele tutvustele toetudes leiab end uuesti."

"Oleks nii, et seda ei juhtuks!" soovib peategelane kogu aeg ja tunneb hiljem selle pärast suurt süüd ning samuti suurt vastutust, kui justkui tema soovide tõttu läheb perel halvasti.

"Lavastus jutustab ühe loo kahe täiesti erineva tegelase läbi, Michaeli ning salapärase Luidriku, kes poisi ning tema pere saatust täielikult muudab," vihjas Tõnisson. "Vaatamata süngetele ja keerulistele teemadele on lavastuse lõpp väga helge."

"Lavastaja Tõnissoni käekirjaks on kiire stseenide vahetus," ütles "Luidriku" dramaturg Mihkel Seeder. "Lavastus on väga kiire tempoga, kogu aeg juhtub midagi. Taavi on ka lavastaja, keda kohe tõmbab süngemate teemade ja materjalide poole. Näiteks "Metamorfoosid" Rakvere Teatris, kus olid kesksel kohal samuti vaimsed probleemid."

Tõnissoni sõnul puudutavadki teda just komplekssed materjalid ning keerulised lood. "Mind huvitab montaažipunkt teatris, filmilikkus," lisas ta. "Samuti otsin teatris puudutust."

Üle kümne aasta on Tõnisson teinud koostööd koreograaf Olga Privisega. "Me klapime väga hästi." Lavastuses on kaheksa näitlejat, kes on kogu aeg laval.

"Aitäh Tõnis Niinemetsale, kes poolteist nädalat enne esietendust vahetas välja Kristo Viidingu, kes sporti tehes tegi jalale nii õnnetult viga, et peab mõneks ajaks lavastusprotsessist füüsilises mõttes kõrvale jääma, kuid on meiega koos proovides ikka kogu aeg," on Tõnisson tänulik.

Tõnissoni lavastajatöös on see esimene kord, kui tal on võimalus kasutada pöördlava. "Näitlejad juba ütlesid, et kui tuleb mõni uus lavastaja, kes majas pole varem tööd teinud, siis vaimustub ta kohe pöördlavast ning asub seda agaralt kasutama," naeris Tõnisson. "Kuigi alguses ei olnud mul erilist plaani pöördlava kasutada, siis me siiski kasutame lavastuses pöördlava võimalusi, aga loodan, et iga pööre on õigustatud. Vaataja saab seda juba ise otsustada."