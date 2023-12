Galeriid: Eesti jõulupuudel süttisid esimese advendi küünlad

Advendiküünal süüdati Eestis linnväljakutel kui ka kirikutes. Kirikus võib juba soovida ka head uut aastat, sest kirikukalendri järgi algab uus kirikuaasta just esimesel advendil. Iga pühapäev on nüüd samm jõuludele lähemale ja igal pühapäeval lisandub üks küünal ning see tähendab juba suuremat valgust, rääkis Tallinna praostkonna praost ja Tallinna Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus.

"See pimeduse ja valguse suhe maailmas, mis me näeme – olgu ta siin, Eestis, kus on väga palju kemplemist ja, lihtsamalt öeldes, lausa jama või siis maailmas, kus on sõjad, kus on arusaamatused, kus on konfliktid. Seda pimedust on rohkem kui valgust ja võib-olla me peame inimestena rohkem pöörama pilgu selle valguse poole, mis lähtub Jumalast," kõneles Aus.

Kaarli kogudus on Eesti luterikogudustest suurim. Advendiajal on ka seal nagu paljudes kirikutes lisaks jumalateenistustele kontserdid. Tavapärasest teistmoodi aga kulgeb tänavu jõululaupäev, sest see langeb kokku neljanda advendiga.

"Nii et me pühapäeva hommikul peame 24. kell 10 advendijumateenistust ja juba kell 13 hakkame jõuluõhtu jumalateenistust pidama. See on see, mis pühapäevale suuremat pinget paneb," ütles Aus.

Praost Jaak Aus ja linnapea Mihhail Kõlvart süütasid advendiküünla Tallinna Raekoja platsi jõulupuul. Tallinna tähtsaimal jõulupuul on 32 aastaringi. Toodud on puu Kiili vallast, see on aegade lühim jõulupuu Raekoja platsil, kuid samas ka esimene kuusk, mis kasvanud kogu oma elu taasiseseisvunud Eestis.

Kuressaares on esimese advendiküünla ühine süütamine ja ka kesklinna jõulupuu tulede süütamine üha sümboolsemaks muutunud ja toob Kuressaare kesklinna kokku iga aastaga üha enam jõuluootusega saarlasi. Kuressaare Laurentiuse kirikus pühitsetud jõulutuld jagasid praost Anti Toplaan ja Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk.

Tänavune Saaremaa valla esindusjõulupuu toodi Kuressaare kesklinna kümne kilomeetri kauguselt Aste alevikust.

Tartus koguneti advendiküünla süütamiseks traditsiooniliselt Raekoja platsile. Tartlasi tervitasid vastavatud jõululinnas linnapea Urmas Klaas ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tartu praost Kristjan Luhamets. Advendiküünla süütamise järel mängiti valgusetendust "Ma näen... ". Tänavune Tartu jõulupuu toodi Alutaguse vallast Sälliku külast, kus see kasvas majapidamise kõrvalhoonele ohtlikult lähedal.

Pärnus algas jõuluootus tulede süütamisega Iseseisvuse väljaku jõulukuusel. Kõnelesid Eliisabeti kiriku õpetaja Tõnu Taremaa ja suurele hulgale kohaletulnutele soovis kaunist jõuluootust linnapea Romek Kosenkranius. 14-meetrine jõulukuusk on toodud Räämalt Rohu tänavast.

Jõhvis kasvab valla keskne jõulupuu keskväljaku ääres püsipuuna. Esimese advendi küünlasüütamise pidu toimus aga teist talve valla isetegevuslaste osalusel Jõhvi kontserdimaja juures asuval muusikaväljakul. Advendiküünlad süütas jõuluingel. Jõuluajast kõnelesid vallavanem Maris Toomel ja Jõhvi Mihkli koguduse õpetaja Peeter Kaldur.