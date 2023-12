Juubelihõnguline Jõulusahver kostitas külalisi erilise atmosfääriga

Lauri Nebel leiutas vänge nimega kastme

"Mina müün enda tehtud, vabandust väljenduse eest, perselõhkujat, vänget ja vürtsikat kastet," tutvustas näitleja Lauri Nebel laadalaual uhkeldavaid punase värvusega kastmepurke. "Alguses õhetab ainult suu, aga pärast õhetab meeter maad altpoolt veel vägevamalt."

Lisaks sai Nebeli ja tema abikaasa Kaja ühiselt laadalaualt osta Nebeli ja Henno Käo viisistatud legendaarset kassetti "Luguauk", mis CD kujul jõudis kuulajateni sajandivahetusel. "Plaadifirma tegi CD plaadid valmis ja lasi siis veel portsu kassette ka välja, puhta tasuta ja mul on neid nüüd terve kohvritäis," osutas Nebel suurele diplomaadikohvrile. "Need võin ära kinkida, Ainult et pööningule peab minema ja sealt kassetmagnetofoni välja otsima," naeris Nebel.

Kalameeste suureks rõõmuks oli Nebeli jõulukraami seas ka suur ports lante. "Need ei ole minu tehtud, aga nendega olen püüdnud kümne kilose havi," tutvustas Nebel oma landikollektsiooni. "Havi oli 1,4 meetrit pikk, mu poiss oli tol ajal 1,5 meetrit. Havi pea ümbermõõt oli üüratu, 52 cm, mul endal on kõigest 56 cm."

Kersti Heinloo korraldas esimese Jõulusahvri kümme aastat tagasi

Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Jõulusahvri laada idee looja ja eestvedaja, näitleja ja lavastaja Kersti Heinloo naudib igal aastal jõululaada imetabast ja erilist õhustikku. "Kümme aastat tagasi alustasime koos ühe kolleegiga Jõulusahvri korraldamist. Alguses tegimegi kõike kahekesi, nüüd on meil korraldustöö tiimideks jagatud ja abilisi palju."

"Nii paljud on öelnud, et jõulud algavad nende jaoks just meie Jõulusahvri laadaga," rõõmustas Heinloo.

Sel aastal läheb laadatulu MTÜ-le Peaasi, mis tegeleb noorte ja täiskasvanute vaimsete proleemide ennetamise, varase märkamise ning murede korral ka abistamisega.

"Organisatsiooni, kelle heaks raha annetada, otsustame ühiselt ning igal aastal on see mingil moel ka Draamateatriga seotud," rääkis Heinloo. "Sel talvel tuleb meil välja noortelavastus "Luidrik", mis räägib noorte vaimsetest probleemidest ning oli hea siduda lavastuses oluline teema heategevusliku eesmärgiga."

Puutööfänn Martin Kork meisterdas oma kätega mütoloogilise lauamängu

Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Näitleja Martin Kork oli jõululaadal müüjana esimest korda. "Mina olen laadal enda leiutatud ja meisterdatud lauamänguga. Mängisin selle lauamängu originaalversiooni juba lavaka ajal. Aga hiljem tuli mõte luua päris oma mänguversioon. Mugandasin ja arendasin mängu edasi ja nii sündiski seltskondlik ja mütoloogiline lauamäng "Tõru", mida ise väga tihti sõprade ja kolleegidega mängin."

Mängul on puidust meisterdatud karp, veekindlad mängukaardid ja messingist mängunupud. "Olen elu aeg suur puutööfänn olnud ja kõik siin mängu juures on mu oma kätega meisterdatud," lisas Kork.

Jan Kaus tutvustas oma verivärsket raamatut

Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Kirjanikud Indrek Koff ja Jan Kaus jagasid laadalauda. "Mina olen jõulusahvri laadal juba kolmandat korda," ütles Koff. "Kuna olen teatriga seotud, siis teatrirahvas kutsus mind siia ja ma tulen igal aastal suurima rõõmuga. Kahju, et minu lasteraamat laadale ei jõudnud. Raamat ilmub trükist esmaspäeval."

"Mina olen laadal oma sõbra armust," muheles Jan Kaus, kes tutvustas laadal oma uhiuut ja trükisooja raamatut "Imelik peegel." "Aga mulle väga meeldib, siin on väga kodune."