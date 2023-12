Karl-Erik Taukar: mu lapsel on emaga väga vedanud

Nagu ka varasematel aastatel, tuurivad ka sel aastal mitmed muusikud jõulukuul üle Eesti. Laulja Birgit Sarrap tunnistas, et ta on väga suur jõulumuusika fänn.

"Ma olen sellega üles kasvanud. Mul ei ole kunagi jõululugudest küllalt ja väga tore, et neid välja antakse. Muidugi suur hulk nendest, mis tänapäeval välja antakse, kaob ära, sest aegumatutest klassikalistest jõululauludest on raske üle olla," nentis ta.

Kui suur osa inimestest kuulab jõululaule vaid talvel, siis Karl-Erik Taukarit on jõulumuusika ka suvel saatnud. "Mu väiksel õel ja vennal mängis köögimakis terve aasta jõululaulude plaat. Suvisel ajal ujumast tulles ka "Aisakell" mängis vahepeal. See on täitsa okei," meenutas muusik.

Peagi lõppevale aastale tagasi vaadates märkis Alika Milova, et kõige eredamalt jäävad talle 2023. aastat meenutama Eurovisioonil osalemine ja debüütalbumi "Alika" väljaandmine. "Sel aastal täitus kaks mu unistust. See on ikka uskumatu."

Taukari aasta olulisimaks sündmuseks osutus poja sünd. "Lapse sünd oli tõesti uskumatult tore, aga ka selline asi, milleks oli raske valmistuda," tõdes ta. "Ma olen tänulik, et ta mu ellu tuli."

Isana üritab Taukar olla sama hea, kui on ta lapse ema Kerli Kivilaan. "Ta on minust parem, ma tajun seda. Ta on hoolivam ja hellem ning mu lapsel on väga vedanud, sest tal on väga hea ema. Ma proovin tema moodi olla," sõnas laulja.

Ka Koit Toome peab oluliseks lastega seotud õnnestumisi. "Ilmselt on kõige kihvtim asi see, et mu kuueaastane poeg käib eelkoolis ja õpib tähti ning numbreid. Meil on tähed ja numbrid juba põhimõtteliselt selged, see on väga tore," rõõmustas ta.

"Keeruline on võistelda, väga eriline aasta on kõigil olnud," märkis Sarrap. "Aga minul on ka väga tore aasta olnud. Armsad lapsed kasvavad ning elu on tänu sellele, et nad on suuremad ja tublimad, kergem," rõõmustas ta.