Tänavune "Jõulutunnel" toetab enneaegselt sündinuid ja väikelapsi

"Jõulutunnel" ühendab sel aastal käed sihtasutusega Sünnitusmajade Fond, et toetada turvalist laste sündi ja aidata sünnitusmajadel ning meditsiinipersonalil olla valmis probleemsete olukordade lahendamisel. Heategevusprogrammiga kogutud annetuste toel soetatakse vastsündinute elustamislaudasid ja kuvööse sünnitusosakondadele Eestimaa erinevates paikades.

"Kahjuks on Eestis kasvavaks probleemiks enneaegsete laste sünd. Järjest rohkem on selliseid sünnitusi, millega ei saada hakkama ainult tavaolukorras ämmaemandaga, vaid vajatakse abiks lisapersonali ja lisavahendeid," selgitas SA Sünnitusmajade Fondi juhatuse liige Laine Randjärv.

SA Sünnitusmajade Fondi eesmärk on aidata kõiki 12 Eestis tegutsevat sünnitusmaja, et igal pool oleks uut elu alustades võimalik tunda end hoitult ja turvaliselt. Fond on püsivas kontaktis kõikide sünnitusmajadega ja näeb, et kriitiliste olukordade ennetamisel ja lahendamisel on suurimaks vajaduseks vastsündinute elustamislauad ja kuvöösid. Ühe seadme hind ulatub 40 000 euroni.

Saate produtsendi Margus Saare sõnul on seekordne partner taas pikaaegse ja professionaalse kogemusega ning tagab meie kõige väiksemate ilmakodanike turvalist sündimist ükskõik millises Eesti nurgas. "Tänapäeval sünnib iga kümnes laps enneaegsena ja nende järeleaitamine täpsete seadmete jälgimise all on ülioluline. Lisaks tuleb maandada riskid kõigi laste sündimisel ja elustamislaud on kiireks tegutsemiseks igati vajalik abivahend."

"Jõulutunnel" on ETV ja ETV+ eetris traditsiooniliselt esimesel jõulupühal, 25. detsembril. Muusika ja südamlike kohtumistega heategevusprogrammi juhivad ETV-s Margus Saar ja Margit Kilumets, telekanalis ETV+ juhib saadet Margarita Tanajeva. "Jõulutunneli" varasemad lood leiab lehelt SIIT.

SA Sünnitusmajade Fond (kuni aastani 2015 Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond SA) asutati 2000. aastal. Fondi tegevust juhib viieliikmeline nõukogu, alates 2022. aasta detsembrist on fondi patroon Sirje Karis. Rohkem infot saab lugeda SIIT.