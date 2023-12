Eestis elavad välismaalased kiidavad maksuametit, aga laidavad libedaid teid

Singapurist pärit Nicole Tan kolis Eestisse pea kuus aastat tagasi, sakslane Dari Hamidi sattus siia enam kui kaheksa aastat tagasi ja Mehhikost pärit Leonardo Ortega on Eestis elanud juba 11 aastat.

Eestisse kolis Ortega, sest alustas Tartu Ülikoolis magistriõpinguid. "Ma mõtlesin, et ma lähen kindlasti Mehhikosse tagasi, aga hakkas meeldima ja siin ma nüüd olengi," rääkis ta.

Sakslane Dari Hamidi jõudis Eesti tänu muusikale. "Ma kuulasin noorena hästi palju heavy metal'it, suur osa selles oli soome keeles. Tekkis mõte, et võiks soome keelt õppida ja siis ma avastasin, et keeled võivad loogilised olla ja tekkis huvi. Siis ma kuulsin üht eestikeelset lugu, mõtlesin, mis keel see on, vaatasin Vikipeediast, et soome keele grammatika saksa keele sõnadega. Tekkis huvi ning hakkasin eesti keelt õppima. Esimesel võimalusel külastasin Eestit, mulle väga meeldis, nüüd ma elan siin," meenutas ta.

Enne saadet palus Anu Välba, et külalised mõtleksid välja kolm asja, mis neile Eesti puhul meeldivad, ja kolm asja, mis eriti ei meeldi.

Sakslane Hamidi nentis, et talle ei meeldi Tallinna talvine õhukvaliteet, pealinna autokesksus ning see, et on linnu, kus eesti keelt väga ei räägita.

Singapurist Eestisse kolinud Tan tõi miinuspoolena välja jäised teed, üleköetud trammid, trollid, bussid ja kaubanduskeskused ning sushi sees oleva toorjuustu. "Miks te panete toorjuustu sushi'sse?" ahastas ta.

"Eesti toit on asi, millest ma ei ole harjunud rääkima, ei ole kunagi tunne, et tahaks ilgelt borši või mulgiputru," nentis mehhiklane Ortega, kes igatseb ka natukene mägisemat maad. Samuti märkis ta, et kuigi eestlased on avatud suhtlejad, kulub sellele, et tuttava staatusest sõbraks saada, väga kaua aega.

Eesti inimeste avatud meelt kiitis ka Hamidi, kellele meeldib ka Eesti ühiskonnakorraldus. Eriti kiitis ta aga maksuametit. "Eestis saab maksuametisse helistada ja sind aidatakse, Saksamaal sa ei taha, et maksuamet sinuga ühendust võtaks ning sina ei taha maksuametiga ühendust võtta, sest see ei too kunagi head," naljatles ta.

Saaremaal elav Nicole Tan kiitis aga värsket õhku, vaba ruumi ja ning saunas käimist.

Saun meeldib ka mehhiklasele. "Alguses oli harjumatu, sest ma mõtlesin, et milleks ma lähen sinna ruumi sooja higistama, selleks võin Mehhikosse või ühistransporti minna," naljatles ta. Lisaks meelduvad talle siinne turvalisus ja töökultuur. "Mitte et istud kontoris ja täidad käsku, vaid päriselt tahad tööd teha," märkis ta.

Pühapäevane ärataja "Hommik Anuga" on ETV eetris kell 10.