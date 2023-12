Päästjad ja politseinikud saavad ka lõbusaid väljakutseid

"Minu käest on tihti küsitud, miks ma teen vabatahtlikult abipolitseiniku tööd, aga mulle meeldib," ütles patrullpolitseinik Grete Jeltsov. "Adrenaliin peab ka mingil määral meeldima, muidu seda tööd teha ei saaks."

Paljude keeruliste olukordade kõrval puutuvad nii politseinikud kui päästjad kokku ka naljakate seikadega.

"Meenub üks meesterahvas, kes oli eelmisel õhtul sõbra juurde napsitama minnes auto maa-alusesse parklasse parkinud ning järgmisel päeval ei leidnud oma autot enam üles. Helistas siis politseisse ja ütles, et auto on varastatud. Sõitsime kohale ja hakkasime juba infot koguma, kui selgus, et auto oli pargitud hoopis teise parklasse. Mees lihtsalt ei mäletanud, kuhu ta oma auto oli jätnud," rääkis Jeltsov.

"Kord saime jälle kõne, et kitsed on maanteel ja see tekitab ohtliku olukorra," meenutas Jeltsov. "Kohale sõites leidsime kitsed üles. Muidugi ei saanud nad aru, et olime neid päästma tulnud ning läks tükk aega, enne kui nad kätte õnnestus saada. Kuhu nad aga panna? Panime siis politseibussi, kus neile väga meeldis, ja neil oli väga lõbus. Lõpuks leidsime omaniku ka üles."

"Mina olen päästnud puu otsast paabulinnu," meenutas päästja Aivar Kukk. "Keskusesse tuli kõne, et vajatakse meie abi. Jooksime meestega auto peale, sõitsime kohale ja nägime seal vanapaari. Vanahärra rääkis, et neil on kuldpulmad, ta ostis oma abikaasale ilusa paabulinnu. Tee peal tegid nad väikese peatuse ning lind lendas autost välja. Pritsisime siis lindu veega ja saimegi linnu tervena kätte."

Kui aga midagi emotsionaalselt keerulist ja koledat on juhtunud aitab kõige rohkem omaenda meeskond. "Nemad mõistavad mind kõige paremini. Samuti räägin oma perega, teen trenni, ei kogu halbu emotsioone enda sisse," jagas Jeltsov oma kogemusi.

Kuke sõnul on keerukamate juhtumite puhul nende asutuses olemas tugisüsteemid. "Endale tuleb lahti mõtestada, et see on vaid töö. Rasketest emotsioonidest tuleb üle olla ja see on täiesti võimalik," ütles Kukk. "Teeme oma tööd selleks, et teised inimesed ei peaks sellistesse olukordadesse üldse jõudma, see on nagu ennetav tegevus."