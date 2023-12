"Ajujahi" võitnud Kiud: siit lähme suurte sammudega edasi

Tekstiilijäätmetest pakendeid valmistav Kiud sündis möödunud aasta juunis, mil ettevõtte asutaja Liis Tiisvelt pakendit oma magistritöö kaitsmisel komisjonile tutvustas.

"Presenteerisin seda käsitsi tehtud väikest pakendit kui midagi, mis varsti Euroopa turu vallutab. Väike arvutuskäik ja poolteist aastat hiljem oleme siin. Kõik läks hästi ruttu. Peale magistritöö lõpetamist leidsime nelja kuuga Eestis tootmispartnerid ja kuue kuu pärast tarnisime esimesele kliendile esimese koguse," rääkis Tiisvelt.

Ettevõtte teine asutaja Kaie Kaas-Ojavere sõnas, et tänu "Ajujahil" on Kiud väga kiiresti edasi arenenud. ""Ajujahi" ora, mis meil ikkagi sees oli, ja see, et sa ütled kogu aeg avalikult välja oma uusi eesmärke, see paneb su reaalselt jooksma," nentis ta.

Kaas-Ojavere usub, et Kiud võlus "Ajujahi" kohtunikud ära sellega, et nad tegelevad nii-öelda päris probleemiga.

"Tekstiilijäätmed on nii globaalselt kui ka Eestis nii suur probleem, et neid ladestatakse enamasti prügimägedele või põletatakse. Nad vajavad mõistlikumaid lahendusi. Meil on tooraine käes, mida tuleb millekski kasulikuks väärindada. See on nüüd see, mida me hakkasime otsast tegema," selgitas ta.

Järgmisena plaanib Kiud liikuda Eestist välja. "Eksportturgudele kasutame edasimüüjaid ja liigume siit kõigepealt saksakeelsele turule, kus meil on edasimüügiagent olemas," rääkis Kaas-Ojavere. "Vastavalt turu vajadusele, kus kõige suurem nõudlus tekib, arendame uusi tooteid edasi."

Üht Kiu pakendit saab tegijate sõnul uuesti kasutada kuni 20 korda. "See on Eesti turul siseringluse teel katsetatud vastupidavustest. Me ei ole katsetanud, kui palju see Saksamaale edasi-tagasi lennates vastu peab, aga materjal on hästi rebenemiskindel ja transpordikleebised tulevad pealt hästi maha. See on mõeldud korduskasutuseks," täpsustas Tiisvelt.

Kaas-Ojavere sõnul soovitakse raputada just luksuspakendite turgu. "Me proovime arendada selliseid pakendeid, millel ongi inimeste tavatarbimises pikem eluiga. Kui ta saab toreda elektroonilise toote meie pakendis, siis ta saab sisud eemaldada ja see sama pakk jääb talle koju ladustamiseks – et need on interjööri osa."

Ettevõtte asutajad nentisid, et peavad rinda pistma ka erinevate kitsaskohtadega. Näiteks ei suuda Kaas-Ojavere sõnul väikesed idufirmad majanduslikult ringlussüsteeme ise korraldada.

"Sellepärast on vaja suuri logistikapartnereid, kellel on kõik selleks olemas, et seda hästi teha. Meie loomegi nendega partnerlusi, et nendega üle piiride minna," selgitas ta.

Samuti on üheks suureks väljakutseks vajaliku kasvutempo saavutamine. "See tähendab meeskonna kaasamist, väga mahukaid teadus- ja arendustöid, milleks meil on täna Taltechi näol partner olemas, turundus, eksportturgudele jõudmine," loetles Tiisvelt. "Meil on olemas esimesed müügiagendid, aga väljakutseid on palju, et päriselt läbi lüüa."

"Selles sektoris, kus me oleme, on kliendi saamine pikk protsess," nõustus Kaas-Ojavere. "Me sihime suuri kliente ja see võib aega võtta kaheksa kuud kuni aasta. Sul peab olema mitu rauda tules, et need ära teeksid."