Lasteekraani jõulukalender viib muinasjutulisse maailma

1. detsembrist jõululaupäevani on Lasteekraani lehel avatud kaunis talvine mets, kus metsaloomad peavad jõule ja meisterdavad iga päev uue lasteloo.

Jõulukalender pakub avastamiseks ajakirjade Täheke ja Hea Laps autorite Andrus Kivirähki, Kairi Loogi, Helena Kochi, Kadri Hinrikuse, Liis Seina, Juhan Voolaiu, Piret Jaaksi, Lucija Mrzljaki, Jaan Rannapi, Markus Sakstamme ja Veronika Kivisilla lugusid. Lisaks on kavas ka üks Ukraina muinasjutt.

Lood on Raadioteatris sisse lugenud näitlejad Kaspar Velberg, Piret Laurimaa, Garmen Tabor, Hendrik Toompere, Laura Kalle, Anu Lamp, Rasmus Kaljujärv, Veiko Tubin ja Kadri Lepp.

Lastejutud on pannud animatsioonidega elama Rebeka Kruus, Anu Kadri Uustalu, Piret Lindau, Ariel Genrihov, Ronald Must, Aimar Soots, Jaanika Tork ning Animakooli lapsed. Kalendri illustratsiooni on loonud Tuuli Lepik.

Kõiki lugusid saab jõulukuul õhtujutuna kuulata ka Vikerraadiost.