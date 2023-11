David Vseviov: "Napoleonis" on liiga vähe energiat

Vseviov tunnistas, et läks filmi vaatama ilma igasuguste ootusteta, sest ta ei pea filmide ajaloolist konteksti kõige olulisemaks. Ajaloolase sõnul on olulisem küsida, miks on üks või teine kangelane ning sündmustik filmi valitud.

"Siin tekivad selle filmi puhul teatud küsimused. Kangelane on erakordselt huvitav, erakordselt põnev isiksus, aga kas kõik need suured ajaloolised sündmused, mis haakuvad selle nimega, tulevad filmis esile? Pigem mitte," arutles ta.

Ridley Scotti värskes ajaloolises draamas kehastab Napoleonit Joaquin Phoenix, kes oma esitusega Vseviovi poolehoidu ei võitnud. "Ta meeldis mulle tükati. Eriti ei meeldinud selle filmi ajalises algfaasis. Selles noores mehes ei olnud seda energiat," nentis ta. "Tema eeskujuks oli ju Caesar. Caesaris oli tung, ta lahendas kõik enda ees seisvad probleemid nii, et ta lihtsalt tungis neile kallale. Seda nagu ei olnud."

Seda, kas Napoleon oli positiivne või negatiivne kangelane, on ajaloolase hinnangul keeruline mustvalgelt öelda.

"Kui hinnang Hitlerile või Stalinile on enam-vähem lihtne, kuigi ka seal leidub inimesi, kes neid diktaatoreid kummardvad ja ülistavad, siis tema puhul on see natukene keerulisem. Jah, kui mõelda, millega ta lõpetas Prantsuse revolutsiooni, siis see on loomulikult negatiivne, aga väga palju nendest ideedest, ja ei ole vist murrangulist sündmust hilisemate sajandite Euroopa ajaloos kui Prantsuse revolutsioon, mis sünnivad selle käigus – võrdlus, vendlus ja nii edasi – jäävad ju kehtima. Nii et siit jällegi see positiivne hinnang," arutles Vseviov.

Samuti ei olnud ajaloolase sõnul Napoleonis planeeritud julmust, ideelist soovi hävitada. "Loomulikult need ideed, nagu Britannia blokaad, on kõik hullumeelsed, aga taolistel inimestel ongi hullumeelsed ideed," märkis ta.