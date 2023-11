Ariadne ja Karl Killing andsid plaadifirma NCS alt välja singli "All I Need"

Neljapäeval nägi ilmavalgust Ariadne ja Karl Killingu ühissingel "All I Need", mis ilmus Suurbritanna plaadifirma NCS (No Copyright Sounds) alt.

Värske lugu sündis Soomes. "Ariadne saatis mulle demo, kus tal oli teine salm natukene pooleli, kui ma õigesti mäletan. Ütlesin talle kohe, ise veel haige olles, et saatku mulle instrumentaal. Samal päeval tegin teise salmi sisse ja nii see lugu meil peaaegu aasta aega seediski," rääkis Killing. "Meil on muusikat alati lihtne teha olnud. Uskumatu, et oleme koos Instagrami kaveritest maailma ühe suurima plaadifirma singlini sõudnud. Lahe!"

NCS-i alt muusika avaldamine on miski, mida mõlemad muusikud on ammu teha tahtnud. "Tunnen, et olen oma muusikas otsekohesem, robustsem ja toorem. Ma olen seda kaua endas otsinud. Teadsin, et see on kuskil minus olemas," sõnas Killing.

No Copyright Sounds (NCS) on 2011. aastal Billy Woodfordi loodud Briti plaadifirma ja muusikaorganisatsioon, mis teeb teiste seas koostööd artistidega nagu Alan Walker, Syn Cole, Aero Chord, Debris ja Eden. NCS kuulajate hulk on tänaseks kasvanud üle kolme miljardi.