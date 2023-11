Lenna Kuurmaa: Ilmaveere on meie suure unistuse täitumine

Lenna Kuurmaa ja Lauri Mäesepp avasid sel nädalal Ilmaveere nimelise maja, kus saab korraldada erinevaid sündmusi, majutuda ja kõhu täis süüa. "Koroona aja alguses kolisime perega Setumaale," meenutas Kuurmaa maja loomise algust kaks aastat tagasi. "Aega oli palju ja hakkasime mõtlema, kuidas kohalike inimestega rohkem kontakti saada ja omalt poolt kogukonda panustada. Jõudsimegi selleni, et peaks tegema ühe koha, kus nii kohalikud kui ka külalised saavad hästi aega veeta."

Kuurmaa sõnul on hoone 120 aastat vana Obinitsa endine kool-kirik. "Ülivana ja väärikas maja, aga väga nukras seisus, kui meie selle ostsime. Oleme sada protsenti sellesse majja panustanud. Abikaasa Lauri on olnud projektijuht ja me mõlemad oleme teinud kõike nii palju kui oleme vähegi osanud. Muidugi oleme palju ka vigu teinud, aga see on olnud üks ääretult huvitav teekond."

Ümberehitus läks Kuurmaa sõnul kallimaks kui esialgu plaanitud. "Hea meel on, et olime uljad ullikesed, kui selle projektiga alustasime. Kui me oleks kohe alguses teadnud kõike, mida teame nüüd, ei oleks me seda võib olla üldse ette võtnudki," muheles Kuurmaa. "Vana maja ehitusel on niigi palju üllatusi, meie tegime veel juurdeehituse osa ka. Lihtsam on ehitada tühjale krundile uus hoone, aga vanas majas on jälle võimas energia, ja siia tuli uus elu sisse, see on tähtis. Setumaa kogukonna jaoks on see maja olnud väga oluline ja oli tähtis, et maja kokku ei kukuks ja jäädavalt ajalukku ei kaoks."

"Kogu protsessi ajal on meid hoiatatud, õpetatud, aidatud," rääkis Kuurmaa. "Näiteks esimesed ehitusmehed, kes kohta vaatamas käisid, andsid mõista, et selle maja ostmine ei ole hea mõte, kui nägid maja seisukorda. Kohalik kogukond on aga olnud kogu aeg väga toetav."

Küsimusele, miks just Ilmaveere on koha nimi, ütles Kuurmaa, et Ilmaveere on justkui maailma äärel, piiri peal. "Aga meie Lauriga oleme mõelnud, et Eestimaa hoopis algab siit, miks ta peaks siin lõppema?"

"Usun küll, et inimesed tulevad siia tagasi. Viis aastat tagasi ütles kohaliku lasteaia õpetaja mulle, et kas me ka kunagi päriselt siia tuleme, et lasteaed läheb vist kinni, sest neil oli ainult viis last. Täna on meie rühmas 17 last," on Kuurmaa tänulik, et inimeste usk elu võimalikkusele maal siiski kasvab.