Treener: libedal ajal püsti püsimiseks tulevad kasuks igapäevased tasakaaluharjutused

Treener Evelin Taltsi sõnul on inimestel libedal ajal keeruline liikuda, kuna aastaringselt liigutatakse end liiga vähe, mistõttu pole keha keerulisemateks liikumisoludeks valmis. Mõningate igapäevaste koordinatsiooni ja tasakaalu harjutuste abil on aga võimalik lihased toonusesse viia. Talts näitas "Terevisiooni" stuudio mõned harjutused ette.

"Selleks, et libedal tänaval püsti püsida, on meil vaja tugevaid lihaseid, terveid liigeseid, tugevaid luid ja head koordinatsiooni ehk kõike seda, mida me saame ise enda kehale igapäevaselt tekitada," rääkis treener Evelin Talts.

Taltsi sõnul on inimestele talvine libedus suureks väljakutseks, kuna igapäevaselt liigutatakse end liiga vähe. "Me ei liigu piisavalt, me laseme väga palju asju teha robotitel ja masinatel ning vähem enda lihastel," märkis ta, miks keha pole talvisel ajal liikumiseks valmis.

"Minul on iga aasta hea meel, kui lumi maha tuleb, et inimesed peavad minema õue seda lükkama. See on nagu tasuta treening ja kõigile kättesaadav – kasutame seda võimalust," ütles Talts.

Sportlikus mõttes, et libedal ajal paremini püsti püsida, tuleks Taltsi sõnul lisada oma päevakavasse koordinatsiooni ja tasakaalu harjutusi. Treener näitas "Terevisiooni" stuudios ka mõned sellised harjutused ette, mida igapäeva toimetuste vahele pikkida.