Arhanna: võistluse tunne läks täiesti meelest ära

Arhanna on vastselt tagasi Eestisse jõudnud noorte Eurovisioonilt Nice'ist. "Ringvaate" stuudios rääkis ta oma suurest elamusest ning kinnitas, et tema jaoks polnud ootamatult tabanud haiguse tõttu lavale mitte astumine kordagi valikus.

"Ma olen väga rõõmus, ma sain uue kogemuse. Ma polnud varem nii suurel laval esinenud. See oli väga huvitav ja kõik oli uhiuus minu jaoks," muljetas Arhanna.

Teiste riikide esindajatega käidi enne võistlust Nice'i peal turistirongiga sõitmas. "Me nägime seal igasuguseid kuulsaid Nice'i kohti. See oligi mõeldud, et kõik osalejad saaksid üksteisega läbi, et neist saaks sõbrad," rääkis Arhanna. Esimese sõbra leidis Arhanna juba võistlusele reisimise ajal Frankfurdi lennujaamas, kui üksteist tunti ära Saksamaa esindaja Fiaga, mille tulemusel saadi suurteks sõpradeks.

"Kui kõiki neid kultuurireise ja tegevusi poleks olnud, siis me tõesti oleks konkurendid olnud üksteisega. Kuid nüüd, kui me tunneme üksteist, siis läheb võistluse tunne täiesti meelest ära," rääkis Arhanna.

Pressikonverentsidel küsimustele vastamist võrdles Arhanna koolitunniga. "Nad istusid arvutitega nina ees, mingi tuhat töölist – las ma küsin sult ühe küsimuse – nagu koolis oleksid," naeris ta.

Päev enne teist peaproovi sattus Arhanna osalemine lauluvõistlusel aga suure kahtluse alla, kuna keset ööd ärkas ta suure kurguvalu peale. "Mulle anti võimalus, et kas ma lähen või nad lasevad lihtsalt ekraani peale minust videot, aga ma ei jää küll mingi tobeda kurguvalu pärast sellest ilma," meenutas Arhanna.

"Kõik ütlevad, et ma lähen Eesti Laulule, et ma vist ikka pean minema," naeris Arhanna küsimuse peale, kas ta ka tulevikus edasi laulda tahab.

Erisaade "Arhanna ja noorte Eurovisioon 2023" on ETV eetris reedel kell 20.