Eesti Laulul osalenud Rahel murrab debüütalbumiga endale seatud reegleid

Värske album sündis kosstöös Hyrr Innokent Vainola, Eric Kammiste, Jonas Kaarnametsa, Taavi-Peeter Liivi ja Markko Reinbergiga.

Raheli sõnul kujunes albumi helipilt välja enda jaoks midagi värsket ja põnevat otsides. "Tundub, et olen omadega mingis pisut mässumeelses ajastus, kus mu vanad reeglid enam ei kehti. Koostöös oma geniaalsete produtsentidega leidsin saundi, mis kajastab mind praeguses hetkes kõige paremini," sõnas ta.

Muusik märkis, et kui "Nerve" oleks film, ei lööks selle peategelane ühegi väljakutse ees risti ette. "Kord tegeleb ta arvete klaarimisega, kord satub inimröövi ohvriks ja naudib, et ta on auto pagasnikus kinniseotuna järjekordsesse seiklusesse sattunud. Samas näeksime teda ka suurlinna katusekorteris siidist hommikumantlis, õrna ja haavatavana, kogemas iseenda sügavust ning igatsemas millegi tundmatu järele," kirjeldas Rahel.

Varem mitmes bändis tegutsenud Rahel alustas oma soolokarjääri 2020. aastal, mil ta sõlmis lepingu plaadifirmaga Tiks Rekords. 2022. aastal sõlmis Rahel lepingu Warner Music filiaali Smuuv Recordsiga, mille alt ka tema debüütalbum ilmus.