Sooäär: loodan sel erakordsel kontserdil kogeda nirvaanat

"Jõulujazzil on tulemas erakordne kontsert," ütles kitarrist ja helilooja Jaak Sooäär, kes astub Jõulujazzil üles kahe kontserdiga. "Plaadifirma ECM gigandid on siia tulemas. Maailmakuulus löökriistamängija Marilyn Mazur, ainuke naine, kes on mänginud Miles Davise ansamblis, Rootsi kontrabassivirtuoos Anders Jormin ja Rootsi lauljatar Josefine Cronholm."

Sooäär meenutas hetke, mil talle tehti ettepanek nende gigantidega laval üles astuda. "Anders küsis mu käest, kas tahad Mazuriga mängida ja mina olin sellest väga ehmunud, et muidugi ma tahan. Enam kõrgema järgu mängijat kui Marylin pole ju olemas. Marilyn pakkus siis välja Josephine`i, kellega ma kunagi Kopenhaagenis koos õppisin. Selliseid pakkumisi tehakse elus ainult üks kord."

"Sellist muusikat kuulata on väga lihtne, sest see on õhuline ja mängijad on väga tundlikud," tõdes Sooäär. "See, et seal taga on päris keeruline noodipilt, pole publiku jaoks üldse oluline. Minu arvates ongi suur kunst mängida keerulist ja erakordset lugu nii, et see kõlaks lihtsana. Minu jaoks on need Elu Kontserdid, mulle pole kunagi varem pakutud sellisel tasemel rütmigrupiga koostööd teha."

Sooääre sõnul on väga häid muusikuid maailmas väga palju. "Aga on vaid üksikud muusikud, kes mängivad veel palju paremini. Nende kahe liiga vahel on tükk tühja maad. Mind huvitas juba kooli ajal, miks on mingi väga väike, justkui salajane seltskond, omamoodi superliiga, kelle musitseerimine on hoopis teistmoodi. Minu jaoks kuuluvad Marilyn ja Anders sellese superliigasse. Miks see nii on? Nad on tehniliselt väga head, aga nad mängivadki seda, mida nad kuulevad. Ülejäänud väga head muusikud mängivad seda, mida oskavad, superliiga aga seda, mida tahavad. See on väga suur vahe, see on muusikast kuulda. Marilyn mängib ainult seda, mis muusikas on vaja, ta ei hakka näitama, mida kõike ta oskab. Kui on vaja, siis muidugi näitab ka. Minu maitse jaoks on nende mäng tundliku musitseerimise absoluutne tippklass."

Kontserdil kõlavad laulud ning suurepärased improvisatsioonid bassil ja löökpillidel, millest võib tulla mis iganes. "Pooled laulud kontserdil on minu enda kirjutatud," ütles Sooäär. "Kaks päeva varem jõuavad muusikud siia, siis tulevad tihedad proovipäevad."

Sooäär loodab, et laval saab toimuma asju, mida ta kunagi varem kogenud ei ole. "Kõige ägedam hetk laval ongi minu jaoks see, et midagi käib ja see on nii tohutult tore, aga ma hästi ei saa aru, mis see on, sest ma pole seda varem teinud. See on minu kui muusiku jaoks nirvaana kõrgem järk, ma ootan, et see võiks tulla ka nüüd."