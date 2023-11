Ukraina sõjapõgenik: ma tõesti armastan eesti keelt

Tetiana jõudis Ukrainast Eestisse poolteist aastat tagasi koos ema, elektrikust abikaasa, kuueaastase poja ja 11-aastase tütrega. "Me põgenesime okupeeritud linnast. Minu pere on pärit Kupjanskist," selgitas Tetiana. Väga pika ja ohtliku tee võttis perekond ette eelmise aasta märtsi lõpus.

Perekond liikus autoga läbi venemaa ja ei maganud kolm päeva. Olukord oli selle võrra keerulisem, et tegu oli ukrainlastega. "Miks? Teil on seal nii tore ja nii hea. Miks te tulite?" jutustas Tetiana. Tänaseks on Tetiana kodulinnas endiselt väga ohtlik ja rindepiir jookseb linna lähedalt.

Siia jõudes läks Tetiana kohe tööle. "Mu esimene töökoht oli suures pesumajas. See oli raske töö. Minu tööpäev kestis 12 tundi. Ma töötasin seal viis kuud, aga hiljem tekkis võimalus tulla tööle Tallinna Tondi kooli," ütles Tetiana.

Kuigi Tetiana ise on raudtee-inseneeria magistrikraadiga ja erivajadustega kooli tööga pole varem kokku puutunud, siis lastega töötamine pakub talle suurt rõõmu.

Tallinna Tondi kool on üks suuremaid erivajadustega laste kool Eestis, kus õppetöö toimub lihtsustatud õppekava alusel, vastavalt lapse omapärale. Tetianast sai õpetaja abi. Nüüdseks tunneb ta, et tema vastutuse all olevad lapsed on nagu tema enda omad ja tööle tuleb ta iga päev rõõmuga.

"Ega tal varasemaid kokkupuuteid erivajadustega lastega ja noortega ei olnud. Kõik selle on ta siin lühikese aja jooksul ära õppinud. Ta on selline, kes märkab, küsib, õpib ja teeb omad järeldused," ütles Tondi kooli õpetaja Maris Tapner.

"Kui Tetiana meile tööle tuli, siis ta oli ta Eestis elanud alla poole aasta. Minu üllatuseks sai ta juba siis aru lihtsatest eestikeelsetest lausetest ja ta oskas ka ise juba rääkida," meenutas Tapner.

Tondi kooli metoodiku ja logopeedi Linnu Mae ütles "Ringvaatele", et kui mõni venekeelne kolleeg teda vene keeles kõnetab, palub Tetiana endaga eesti keeles rääkida. "Eesti keel on raske, aga ma tahan õppida," ütles Tetiana ise.

Tetiana sõnul pole Tondi koolis õppivad lapsed mitte keerulised vaid imelised. Imelisteks teeb neid ukrainlanna sõnul see, et nad naudivad elu. "See on kõige tähtsam," lisas ta.

Tetianale on eripedagoogika nii palju huvi hakanud pakkuma, et avaldas ka soovi seda ise õppida. Sel suvel kandideeris ta Tallinna Ülikooli, kuid jäi sel korral ukse taha. Kuid alla ukrainlanna ei anna – ta võtab mikrokraadi kursuseid ja proovib järgmisel aastal uuesti.

Viimased kuud on Tetiana õpetanud eesti keelt ka oma saatusekaaslastele Ukrainast. "Mul on kaheksa õpilast ja see on nii tore võimalus," ütles Tetiana. Keele õpetamiseks kasutab Tetiana enda meetodit, mille ta ise Eestis olles selgeks on õppinud.

"Ma tõesti armastan eesti keelt ja ma tahan, et minu õpilased ka armastaksid. Kui sa armastad, siis sa saad hakkama," arvas Tetiana.