Kelly Sildaru päästis Türgist koerapere

"Olin Türgis puhkamas ja minu õnnetuseks oli seal kuurordis koeraema kuue kutsikaga, kes olid muidugi väga nunnud ja toredad. Ma olen ka selline hull loomainimene, et muidugi käisin neile süüa panemas ja mängisin nendega," jutustas Sildaru "Ringvaate" stuudios.

"Tahtsin nad kohe koju kaasa võtta, aga sain aru, et see pole võimalik. See on väga keeruline protsess. Viimasel päeval nägin seal samas kuurordis, kuidas kohalikud mehed ühte teist koera väga julmalt väärkohtlesid," ja lisas, et selle peale läks tal häirekell tööle.

Ta leidis, et neid koeri ei saa ikkagi sinna jätta. "Muidu ei tea milline nende saatus on. Ka kohalikud inimesed rääkisid, et eelmisel aastal selle sama ema kutsikad vist mürgitati," ütles Sildaru. Kuna polnud kindel, mis neist see aasta saab, ei olnud Sildarul südant koeri sinna jätta.

Enne otsuse vastuvõtmist uuris Sildaru keerukat protsessi lähemalt. "Marutaudi vaktsiinid saab neile teha alles siis, kui nad on kolmekuused. Siis tuleb kuu aega oodata, võtta mingi vereproov, see kuhugi laborisse saata ja vereproovi võtmise hetkest peavad nad veel kolm kuud karantiinis olema. Siis on vaja veel igasugune paberimajandus korda ajada," nentis Sildaru.

Alustuseks saatis Sildaru koerad Eestisse tulemiseni kohalikku varjupaika, kus koerad õnnetul kombel haigeks jäid. "Ei tea, kas nad said selle varjupaigast või olid nad juba ära viies haiged," selgitas Sildaru.

Koerad nakatusid parvoviirusega ning kahjuks kõik koerad eluga välja ei tulnud. "See ongi kõige kurvem ja raskem asi selle juures. /.../ Kahjuks ainult kaks kutsikat said terveks," ütles Sildaru. Nüüd on koerad loomakliinikus ja ootavad reisi Eestisse.

Praeguseks on marutaudi vaktsiin tehtud ja umbes 20. detsembri paiku saab võtta vereproovi. Sildaru suhtleb kliinikuga ise ja raviarved saadetakse talle. "Süda lihtsalt ei lasknud neid sinna jätta," selgitas Sildaru oma otsust.

Eestisse jõuavad koerad tõenäoliselt märtsi lõpus. "Ühele kutsikale ja koeraemale on kodu olemas, aga üks kutsikas otsib veel endale omanikku."