Unenõustaja: beebid ei magagi terve ööpäev

"Terevisioonis" käis külas unenõustaja Anette Ariana Pärnits, kes rääkis, et on vale arvata nagu peaksid beebid magama suure osa ööpäevast. Juba kuuvanune laps võib ööpäeva jooksul kaheksa tundi üleval olla.

"Ootame vanematena beebidelt väga palju. Beebi ei tea, et ta peaks üksinda magama," ütles ema ja unenõustaja Anette Ariana Pärnits. "Mida väiksem on laps, seda rohkem vajab ta meie abi ja turvatunnet. Ka kolmeaastane võib vajada vanemate toetust magama jäämisel."

Pärnitsa sõnul on uinumisel oluline, et nii laps kui vanem oleksid rahulikud ja lõdvestunud. "Kõik algab teadvustamisest, mis last võiks häirida, et ta uinuda ei saa. Kui miski segab, näiteks pissihäda või palavus on lapsel raske uinuda," ütles Pärnits. "Oluline on ka ajastus. Sageli oodatakse, et beebid peaksid justkui palju magama."

Vanemad keskenduvad uinumishetkele, aga tegelikult on mõjutegureid palju. "Kõige olulisem polegi uinumishetk, vaid kogu eelnev päev," lisas Pärnits. "Mida on söönud imetav ema, beebi ise, kaua ta päeval ärkvel on olnud. Soovitan lapsele tuge pakkuda, mitte oodata, et laps ise suudab alati uinuda. Alla kaheaastane võib vajada imemist enne uinumist, liigutamine aitab uinumisele kaasa."

Pärnitsa sõnul ei ole valesid viise uinuda, sageli leiavadki vanemad ise viisi, kuidas nende laps magama jääb. "Beebid on erineva tundlikkusega, mõni vajab pimedat tuba, mõni suurt müra. Minu enda puhul on aidanud kõige paremini ajastus ja teadmised, kui palju laps üldse ööpäevas võiks magada. Juba kuu ajane laps võib tegelikult tahta ööpäevas üleval olla kaheksa tundi."

"Ema rahulikkus on ka väga oluline. On tähtis, et ema enne ise hingaks ja rahuneks, kui läheb beebit rahustama, kui on väga stressirohke olukord," lisas Pärnits.