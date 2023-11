Eplik: üks viis ärevusega toime tulla on tegeleda kaunite kunstidega

Vaiko Eplik rääkis Vikerraadios, et tunneb alati suurt rõõmu, kui saab luua midagi lastele ning Noorsooteatris esietenduv "Frideberta" pakub tema sõnul ärevuse ja hirmudega hakkama saamiseks ühe võimalusena välja just muusika.

"Rapla maffia tuleb taas," muheleb Vaiko Eplik, kommenteerides asjaolu, et nii lavastuse autor, laulude looja kui arranžeerija on kõik Raplast pärit. "Mikk Jürjens kirjutas näitemängu "Frideberta", Mari Jürjens lõi laulud, mina olen näitlejate ansamblile arranžeerinud laulud ja olnud bändi koolmeistriks või siis ansambli Mauruseks prooviperioodi jooksul. Lavastus esietendub Noorsooteatris. "

Epliku sõnul räägib lavastus väga aktuaalsel teemal. "Põhiteemaks on hirmud ja ärevus ning kuidas nendega ja oma emotsioonidega laiemalt toime tulla. Üks lahendusi ongi muusika, kunsti või mistahes muu eneseväljendusega tegelemine. Ajad on ju kaua juba väga ärevad, õnneks ennast ma veel ärevana ei tunne, aga mina tegelen ju ka väga palju kaunite kunstidega, ehk ongi aidanud need seni ärevuseta hakkama saada."

"Minu arvates on oluline teha sellisel teemal lavastusi vanusegrupile, kus lapsed tulevad teatrisse koos vanematega," lisas Eplik. "Kõik leiavad sealt midagi. Olen ikka jälginud, et oma muude tegemiste kõrval saaksin kindlasti midagi ka lastele teha. Teatri võlu ongi minu jaoks selles, et see on üks väheseid kollektiivseid kunstivorme, sest enamik minu igapäevatööst toimub uhkes üksinduses. Oluline on ka hea seltskond, seegi aitab ärevusega paremini toime tulla."

Mikk Jürjensiga on Eplikul see kolmas ühine töö ning Mari Jürjensiga ulatub koostöö juba kümne aasta tagusesse aega, mil valmis animafilm "Suur maalritöö."

"Kõik "Frideberta" lavastuses mängivad näitlejad on suurepärased muusikud, laval saab näha elektribandžot, nuppharfi ja igasugu toredusi," ütles Eplik.