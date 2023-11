Jupiter esitleb Eesti Laulu osalejatega lühilugude sarja

Millised on Eesti Laulu artistid lava taga? Saatejuhid Kethi Uibomägi ja Ingrid Margus püüdsid kaamerate ette kõik 20 Eesti Laul 2024 osalejat, et avastada artistide kohta seda, mida nendest veel ei teata. Kiirete küsimuste voorus peavad artistid muuhulgas valima ranna või metsa, mulliga või mullita, pitsa või pasta ja teiste valikute vahel. Kõiki artiste ootab ees ka lõbus keeleülesanne.

Kiirintervjuudes astuvad üles Daniel Levi, Laura, Uudo Sepp, Inga, Cecilia, Ingmar, Ollie, Peter Põder, Sofia Rubina, Silver Jusilo, Nele-Liis Vaiksoo, Carlos Ukareda, Yonna, Anet Vaikmaa, Antsud, Trafficu ja Ewert and The Two Dragons liikmed, Multikas ning osa 5miinusest. Esimest korda näeb kaamerasilma vahendusel ka finaali jõudnud gruppi Brother Apollo.

Sari "Tähtede seis. Eesti Laul 2024" on tehtud ERR-i ja BFM-i toimetaja-saatejuhi mikrokraadi kursuse raames, kus nii Kethi Uibomägi kui ka Ingrid Margus õpivad.

Eesti Laulu seekordsed võistluslood avaldatakse 8. detsembril. Eesti Laul 2024 poolfinaal toimub 20. jaanuaril Tartus ja finaal 17. veebruaril Tallinnas.