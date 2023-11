Rapla Kultuurikeskuses avatakse Riho Sibula mälestustuba

Vikerraadios käis külas Vaiko Eplik, kes rääkis, et Riho Sibul jõudis oma elu jooksul teha kolm täiesti eraldiseisvat karjääri ning on mõjutanud tervet põlvkonda rokkmuusikuid. Koos sõprade ja mõttekaaslastega avatakse Riho Sibula mälestustuba, et väärtustada tema loomingut ning hoida tema mälestust.

"Mälestustoa idee autoriks on MTÜ Kuukitarr ning toa eesmärk on väärtustada Sibula loomingut ja hoida tema mälestust," ütles Vaiko Eplik, Riho Sibula sõber ning MTÜ Kuukitarr liige. "MTÜ koosnebki Riho sõpradest ja oleme abiks Riho vennale asjaajamise korraldamisel. Ühing on varemalt välja andnud ka Riho viimase kauamängiva, mida samuti mälestustoa avamisel esitletakse".

Aasta on möödunud, kui Riho Sibul meie seast lahkus ning Eplik ei mäletanud, et varasemalt oleks mõne muusiku puhul kohe hakatud tema pärandiga nii süsteemselt toimetama, et tema looming püsiks inimestel värskelt meeles. "Riho ise oli väga tagasihoidlik inimene," ütles Eplik. "Ehk on see omamoodi leinamise vorm tema sõpradele ja lähedastele. Hea põhjus tulla kokku kõikidel teda ümbritsenud inimestel ja koos midagi teha. Selline tunne on, et Riho ise on ka mõtteliselt meiega kambas."

Epliku sõnul jõudis Sibul oma elu jooksul teha kolm täiesti eraldiseisvat karjääri. "Andeka kitarristina 80-ndatel mängides bändides nagu Magnetic Band, Propeller, In Spe ja Kaseke. Siis Ultima Thule periood, kus ta leiutas uue viisi, kuidas eesti keeles rokkmuusikat viljeleda. Kui senini oli Ruja teinud intellektuaalset progressiivse suunaga rokkmuusikat, siis Sibul tõi muusikasse bluusroki suuna, mis oli seotud suurepäraste tekstidega. Kolmandaks tema sooloplaadid, kus ta juba teadlikult väärindas suurepäraseid luuletekste," ütles Eplik.

"See, kuidas Sibul suutis luulet mõtestada ja muusikasse panna, oli ainukordne. Palju lihtsam on ise tekst kirjutada, kui teiste luuletusi viisistada, sest vastutus teksti looja ees on meeletu, see on suur kunst, milles Sibul oli meister," lisas Eplik.

Eplik ja Sibul olid ühe valla poisid ja sõbrad. "Riho on mõjutanud kõiki minu põlvkonna rokkmuusikuid ja tema sõprus on väga suur privileeg," ütles Eplik.

Riho Sibula nimeline tuba avatakse Rapla Kultuurikeskuses 28. novembril kell 18, millele järgneb Sibula postuumselt ilmunud sooloalbumi "Viimane" esitlus. Kell 19 algaval tasuta kontserdil esitavad Sibula laule tema sõbrad ja mõttekaaslased.