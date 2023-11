Loreen: teist korda Eurovisioonil osalemine oli mu elu parim otsus

Kahekordne Eurovisiooni võitja Loreen tunnistas "Ringvaates", et kuigi ta ei oleks üheksa aastat tagasi arvanud, et ta ka teist korda Eurovisioonist osa võtab, osutus tänavu lauluvõistlusel osalemine tema elu parimaks otsuseks.

Sel sügisel mööda Euroopat ringi tuuritav Loreen nentis, et kõik tänaseks toimunud kontserdid on talle vaid häid emotsioone pakkunud. "Ma tean, mida ma tahtsin ja igatsesin, aga ma ei oodanud, et see tuleb nii ilus. Ma armastan publikut väga. Kõigil senistel kontsertidel on kananahk ihul olnud, sest on nii palju tervendavat armastust," kirjeldas ta.

Kuigi tuuritamine on füüsiliselt väsitav, toidab see laulja sõnul tema hinge. "Mõnikord tundub, et maailm liigub väga halvas suunas, aga laval paistab iga kord, et see pole nii. Enamik inimesi on hämmastavad."

Laulja sõnul oli teist korda Eurovisiooni võitmine esimesest korrast väga erinev. "Mina näen selles yini ja yangi. "Tattoo" lajatas tõest jõust, aga "Euphoria" oli pisut salapärane," sõnas ta ning tunnistas, kui keegi oleks temalt näiteks üheksa aastat tagasi küsinud, kas ta plaanib ka teist korda Eurovisioonist osa võtta, oleks ta eitavalt vastanud.

"Aga näed, universum ja elu käivad oma rada ja see oli õige hetk. See oli minu parim ja kõige kaunim otsus. Õnn ja rõõm, mida ma praegu tunnen, on tänu sellele otsusele," rõõmustas ta.

Eurovisiooni teevad Loreeni sõnul eriliseks sealsed inimesed, armastus ja mitmekesisuse omaksvõtt. "Ole, kes olla tahad, aga tule austuse ja armastusega," märkis ta. "Ma armastan seda!"

Kaks korda maailma suurima lauluvõistluse võitnud laulja tunnistas, et ta pole end alati lava peal kindlalt tundnud. "Ma polnud kunagi suur esineja. Ma olin see tüdruk, kes läks oma tuppa. Kulus palju aastaid ja ma pidin samm-sammult oma häbelikkusest üle saama. Ma pabistasin laval seistes meeletult," meenutas ta ning lisas, et selleks, et hirmust üle saada, sundis ta end lavale minema. "Suurele lavale, mitte väiksele," rõhutas muusik.

Oma töös Loreen endale mööndusi ei luba. "Minu tiim ütleb, et ma olen nagu sportlane, sest ma mõistan, et see on minu missioon. Annan oma kehale, mida see vajab, annan hingele, mida see vajab, siis lähen ja teen oma asja. Ma ei tee sellega mööndusi. Ma olen väga korrapärane. Ma pean teatud asjade eest hoolitsema, et see oleks ehe."

Neil hetkedel, mil muusik laval või proovis pole, ta kas sööb, magab või on stuudios. "Kui ma olen stuudios, siis pole mul kunagi meeletut plaani, ma lihtsalt otsin kanalit. Lähen sinna ja asjad juhtuvad kiiresti. Pole mingit survet ega midagi. See on peaaegu lapsik energia. "Tattoo" salvestamine võttis mul vist ühe tunni. See pole keeruline. Loomine ei pea midagi keerulist olema," usub kahekordne Eurovisiooni võitja.